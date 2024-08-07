'Türkiye'nin Kadın Girişimcisi' ödülü için başvurular başladı! Birinciye 250 bin TL ödül verilecek - Son Dakika
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Ekonomi

'Türkiye'nin Kadın Girişimcisi' ödülü için başvurular başladı! Birinciye 250 bin TL ödül verilecek

\'Türkiye\'nin Kadın Girişimcisi\' ödülü için başvurular başladı! Birinciye 250 bin TL ödül verilecek

Garanti BBVA'nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle 18'inci kez düzenlediği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı. Hikayesiyle kadınlara ilham olmak ve başarısını duyurmak isteyen adaylar, 15 internet sitesindeki formu doldurarak yarışmaya başvurabilecek.

07.08.2024 17:32
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Şubat 2025'te gerçekleşecek ödül töreni sonrası kazananların açıklanacağı, Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması için 'Türkiye'nin Kadın Girişimcisi' ödülünü alacak girişimci 250 bin TL, 'Türkiye'nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi', 'Türkiye'nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi', 'Türkiye'nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi' ve 'Türkiye'nin Kadın Kooperatifi' kategorilerinin birincileri ise 200 biner TL'lik ödülün sahibi olacak.

"KADINLARIN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yarışmaya dair bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, "Garanti BBVA olarak Türkiye'de öncü olduğumuz Kadın Girişimci Programımız kapsamında uzun yıllardır kadınların güçlenmesi, potansiyellerini yansıtabilmesi, sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılması için çalışıyoruz. 18 yıldır kadının iş hayatına katılması ve ülkemizdeki kadın girişimciliği desteklemek amacıyla ilkleri hayata geçirdik. 2006 yılından bu yana kadın girişimcilere verdiğimiz aralıksız destek, yıllar boyunca başta bankacılık olmak üzere farklı sektörlerdeki şirketler tarafından örnek alınarak desteklerin artmasına vesile oldu. Finansman sağlama, eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma olmak üzere 4 temel başlıkta ele aldığımız çalışmalarımızın en önemli ayağını Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması oluşturuyor. 2007'den beri kadın girişimcilerin motivasyonlarının artmasına, cesaretlendirilmesine, "Ben de yapabilirim" duygusunu kazanmasına ve diğer kadınlar tarafından örnek almasına katkıda bulunduğumuz; ülkemizde bir ilk olan yarışmaya bugüne kadar 45 bin başvuru aldık ve 70'in üzerinde kadın girişimciye ödül verdik" dedi.

"MOTİVASYONLARINI DA ARTIYOR"

Yarışmanın, beş farklı kategoride kadın girişimcilerin işindeki başarısını ön plana çıkardığını belirten Kaya, şöyle devam etti: "Yarışma, kadınların girişimiyle sağladığı ekonomik, teknolojik ve sosyal faydaların da görünür olmasını sağlıyor. Kadın girişimcilerin çevrelerinde yarattığı farka ve faydaya da odaklanırken, girişimcilikteki başarısını Türkiye'ye duyuran kadınların başka kadınlara katkı sağlama konusundaki motivasyonlarını da artıyor. Kadın girişimcileri ve kooperatifleri, büyük bir heyecanla gerçekleşen jüri değerlendirmesi sonucu belirlediğimiz birincilerden biri olması için Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'na başvurmaya davet ediyoruz."

'Türkiye'nin Kadın Girişimcisi' ödülü için başvurular başladı! Birinciye 250 bin TL ödül verilecek

"KADIN GİRİŞİMCİLERİN CESARETİNİ ÖN PLANA ÇIKARIYOR"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu da "Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), kuruluşundan bu yana kadın girişimciliğini desteklemek, kadınların ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Bu amaçla gerçekleştirdiği projelerle 22 yılda 250 binden fazla kişiye istihdam etkisi yarattı. Garanti BBVA, Ekonomist dergisi ve KAGİDER iş birliğiyle 18'incisi gerçekleşecek 'Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması' da kadın girişimcilerin cesaretini ve yenilikçiliğini ön plana çıkarıyor. Türkiye'nin dört bir yanından katılacak kadın girişimcilerin hikâyeleri, yeni girişimcilere ilham kaynağı olacaktır. Kadın girişimciliğinin sürdürülebilir kalkınmaya olan etkisini görmek ve bu başarıları ödüllendirmek bizim için büyük bir mutluluk. Kadın girişimcilerin ekonomiye kazandırdığı değer, ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Yarışmaya katılacak tüm kadınlara başarılar diliyorum. Hep birlikte, kadınların gücünü daha da ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

'Türkiye'nin Kadın Girişimcisi' ödülü için başvurular başladı! Birinciye 250 bin TL ödül verilecek

"KATEGORİ SAYISININ BEŞE ÇIKMASI ÇOK KIYMETLİ"

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ise "Ekonomist dergisi olarak yayın hayatına başladığımız 1991 yılından bu yana, girişimcilik ekosistemi ve kadın her zaman odağımızda oldu. Yaptığımız iş etkinliklerinde, haberlerde bu odağımıza her zaman dikkat ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Garanti BBVA ve KAGİDER'le birlikte gerçekleştirdiğimiz en önemli çalışmaların başında 'Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması' geliyor. Türkiye'de kadının ekosisteme katkısını daha da artırmayı, girişimci kadınları cesaretlendirmeyi amaçladığımız bu yarışma önemli bir aşama kaydetti. 17 yılda 45 bin başvuru almamız, yıllar içinde kategori sayısının bir iken geçen yıl itibarıyla beşe çıkması çok kıymetli. Ekonomist dergisi, Garanti BBVA ve KAGİDER olarak kadın girişimcilerimizi yarışmamıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Kadın, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye'nin Kadın Girişimcisi' ödülü için başvurular başladı! Birinciye 250 bin TL ödül verilecek - Son Dakika

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