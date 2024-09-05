Türkiye\'nin kanayan yarası! Ürettikleri domatesleri satamayan çiftçi isyan etti

Abuzer Kadayıf:

Mustafa Kemal’in askerleri yoruma

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Ramazan Katırcı: Biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz, sen Yunan askerimisin yada paralı asker misin, kim verirse ona askerlik yaparım mı diyorsun kadayıf 1 0

Yahya kaptan: Bos konusma abuzer efendi 0 0