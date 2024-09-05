Türkiye'nin kanayan yarası! Ürettikleri domatesleri satamayan çiftçi isyan etti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin kanayan yarası! Ürettikleri domatesleri satamayan çiftçi isyan etti

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Balıkesir Sındırgı'da ürettikleri domatesleri satamadıklarını ifade eden çiftçi, tepkisini çektiği video ile dile getirdi. Alanda en az domates yüklü 50 römork olduğunu ifade eden çiftçi, "Traktörleri sayamıyoruz. Domatesleri alan yok. 2024 yılı çiftçinin, malını üretip satamadığı, satıp da parasını alamadığı bir yıl olacak gibi" ifadelerine yer verdi.

05.09.2024 17:35  Güncelleme: 17:45
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Ürünlerine maliyetin altında fiyat verilen, çoğu ürünleri ellerinde kalan çiftçiler çektikleri videolarla seslerini duyurmaya çalışıyor. Bunun son örneğini Balıkesir Sındırgı'da gördük.

"DOMATESLERİ ALAN YOK"

Çektiği videoda alanda domates yüklü römorkları gösteren çiftçi, "En az 50 tane römork var, traktörleri sayamıyoruz. Domatesleri alan yok. 2024 yılı çiftçinin, malını üretip satamadığı, satıp da parasını alamadığı bir yıl olacak gibi" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"BİZ NASIL BU HALE GELDİK?"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Marketlerde kilogram fiyatı 40 TL'yi buluyor halbuki. Üretici de tüketici de kazıklanıyor, aracılar bayram yapıyor", "Nasıl satılmaz bu domates, aklım almıyor", "Üzücü bir durum", "Tarım bakanlığı ve belediyeler bu işe ivedilikle el atmalı, üreticinin zararı karşılanıp uygun fiyata tüketiciye ulaştırılması gerekir", "Allah yardımcınız olsun", "Biz nasıl bu hale geldik" şeklinde yorumlar yapıldı.

Türkiye\'nin kanayan yarası! Ürettikleri domatesleri satamayan çiftçi isyan etti

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin kanayan yarası! Ürettikleri domatesleri satamayan çiftçi isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Abuzer Kadayıf: Mustafa Kemal’in askerleri yoruma 41 122 Yanıtla
    Ramazan Katırcı: Biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz, sen Yunan askerimisin yada paralı asker misin, kim verirse ona askerlik yaparım mı diyorsun kadayıf 1 0 Yahya kaptan: Bos konusma abuzer efendi 0 0 Erol MARASLI: Zevkle yorum yapayım.hükümet adam gibi planlama yapıp hangi çiftçiye ne ekecegini ne üretecegini söylemeyip tamamen çiftçini insiuatifibe bırakırsa haliyle bir üründen çok fazla üretim olurken diger üründen az olur ve böyle sonuç ortaya çıkar 0 0
  • SnOW gRaiN: ureticiyi mahvettiler 149 9 Yanıtla
    Ahmed Mehmed: Dibe vururuz insallah yoksa Türkiye'nin seçime gideceği yok. İmf yi mumla arar olacaz bu gidişle 0 0 Kemsl: toptancilar 0 0
  • E SMNC: Üretici çok zor durumda .. 95 3 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Üretici yaratici fikir bulmali ! Pazara kendi indirip 40 liraya satanada rakip olmali . Hic kafa calismiyorsa Salça yapsinlar 58 14 Yanıtla
  • Kartal: Ben şahsen çevremde 10tl ye alıp salça yapacak bir sürü aile tanıyorum neden ulaşamıyoruz arkadaş illa marketemi girmesi lazım domateslerin 60 2 Yanıtla
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