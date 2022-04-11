Türkiye'nin kurulu gücü 100 bin megavatı aştı - Son Dakika
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Türkiye'nin kurulu gücü 100 bin megavatı aştı

11.04.2022 16:31

Türkiye'nin kurulu gücü 100 bin megavatı aştıANKARA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrike toplam kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını bildirdi.

Türkiye'nin kurulu gücü 100 bin megavatı aştı

ANKARA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrike toplam kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin elektrikte toplam kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını belirterek, "Kamu ve özel sektörün gayretli çalışmalarıyla son 20 yılda kurulu gücümüzü 3 kattan fazla artırdık. Kurulu güçteki yeşil enerji payı yüzde 54. Kurulu gücümüz arttıkça ekonomimiz büyüyor. Türkiye 2023'e adım adım ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Dönmez, paylaşımında 100 saniyede 100 bin megavat başlıklı bir video yayımlayarak, kurulu güçte atılan adımlara yer verdi.

Türkiye'nin kurulu gücü 100 bin megavatı aştı
Türkiye'nin kurulu gücü 100 bin megavatı aştı
Türkiye'nin kurulu gücü 100 bin megavatı aştı

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Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin kurulu gücü 100 bin megavatı aştı - Son Dakika


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