Türkiye'nin siber güvenlik duvarı, en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer aldı - Son Dakika
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Türkiye'nin siber güvenlik duvarı, en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer aldı

19.02.2021 14:44

Her ölçekten şirketi siber saldırılara karşı koruyan yerli firewall üreticisi Berqnet, 2020'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer aldığını açıkladı.

Her ölçekten şirketi siber saldırılara karşı koruyan yerli firewall üreticisi Berqnet, 2020'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer aldığını açıkladı.

Bu yıl 15'ncisi düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nın sonuçları açıklandı. Türkiye'de 2020 yılında en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketinin açıklandığı listede yerli siber güvenlik markası Berqnet de yer aldı. Berqnet listede yer alan tek yerli firewall markası oldu.

"FAST 50 WİNNER LİSTESİNDE YER ALMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

Pandemiye rağmen hız kesmeden büyüdüklerini ifade eden Berqnet Firewall Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, "Her geçen yıl daha hızlı büyüyen Berqnet'in 2020 yılında Fast 50 Winner listesinde yer almasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarının mimarları olan ekibimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Müşterilerimize daha fazla değer yaratarak hızla büyümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda 'Büyükler Ligi' olarak anılan, 2020 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon avro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin değerlendirildiği 'Big Stars' kategorisinde 3'üncü kez ödüle layık görülen Logo Yazılım'a, Berqnet'in de sahibi olan Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin yüzde 34'lük payla ortaklığı bulunuyor. Aynı ekosistem içerisinde çıkan kardeş 2 markanın da ödül almasıyla gururlandıklarını belirten Hakan Hintoğlu, büyümeyi sürdürmek için yatırımlara devam edeceklerini söyledi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin siber güvenlik duvarı, en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer aldı - Son Dakika


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