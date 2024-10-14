Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye\'nin tekstil devi konkordato ilan etti

Küresel ekonomik krizin etkisiyle çok sayıda firma iflas bayrağını çekerken halkaya son eklenen isimse tekstil sektörünün önde gelen markalarından Granz Moda oldu. 2 prestijli mağazası bulunan, New York ve Roma gibi büyükşehirlere açılma planı yapan giyim devi konkordato ilan etti.

14.10.2024 08:23
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İstanbul'un önde gelen tekstil markalarından biri olan Granz Moda konkordato ilan ederek mali zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldı. Yurt içinde Fatih'te iki prestijli mağazası bulunan Granz, uluslararası pazarlara açılma hedefleri doğrultusunda New York ve Roma gibi büyük şehirlerde mağaza açmayı planlıyordu. Ancak, global ekonomik krizin etkileri, birçok yerel üreticiyi olduğu gibi Granz'ı da olumsuz etkiledi.

TEKSTİL DEVİNE KAYYIM ATANACAK

Granz Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, alacaklarına karşılık olarak İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirketin talebini kabul ederek konkordato ilanını onayladı. Bu süreç, Granz Moda'nın idaresine kayyım atanmasıyla devam edecek.

Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti

SEKTÖRDE ÖNEMLİ BİR YER EDİNMİŞTİ

Granz Moda, yıllardır kaliteli ve şık giyim koleksiyonlarıyla tanınan bir marka olarak sektörde önemli bir yer edinmişti. Özellikle yerel ve uluslararası müşterilerinin beğenisini kazanan tasarımları, markanın hızla büyümesine katkı sağladı. Ancak son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar, mali sıkıntılara yol açtı ve bu da şirketin büyüme planlarını etkiledi.

DÜNYAYA AÇILMAYI PLANLIYORDU

Şirketin, New York ve Roma'da mağaza açma hedefi, markanın global pazarda daha da güçlenme isteğini gösteriyordu. Ancak bu planların şimdi askıya alınması, tekstil sektöründe çalışanları ve müşterileri derinden üzüntüye boğdu. Granz Moda'nın karşılaştığı bu zorluklar, tekstil sektöründeki diğer firmalar için de bir uyarı niteliği taşıyor.

New York, Türkiye, Ekonomi, Finans, Roma, Moda, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • emre aksoy:
    Moda devi dediğiniz markanın 3 adet mağazası var bence yanıltıcı bir haber. Merak edip internet sitesine girdim 2018 kolleksiyonu var. ayrıca bu markaya kaç kişi biliyordu doğrusu merak ediyorum. 29 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu kriz de daha çok olur bunlar yazık olmuş kolay değil 24 2 Yanıtla
  • metehan Aşçı:
    Bunlar iyi günlerimiz görün bakın daha kötü günler bekliyor bizi 16 5 Yanıtla
  • Erhan Kalkan:
    YAKINDIR ÜLKEDE KONKORDOTO VERMESİ EEE DÜNYAYA BORÇ ÇOK BAŞKA ÇARRMİ KALIR 9 3 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Tekstilde bir zamanlar İtalya'nında önündeydik. Sümerbank kapandı, iştirakçilere destek bitme seviyesine geldi. Dış pazar ülkemizi reddetti ve tekstil bitti... çok yazık. Acilen üretim ekonomisine geçilmeli!! 3 2 Yanıtla
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