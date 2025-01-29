Türkiye'nin ünlü alışveriş sitesi yabancılara satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin ünlü alışveriş sitesi yabancılara satıldı

Geniş Video İzle

Yabancı firmaların Türkiye'deki e-ticaret pazarına olan ilgisi her geçen gün artarken, Türkiye'nin tanınmış online alışveriş platformlarından olan Hepsiburada, Kazakistalılara satıldı. Bu durum, sektördeki dengeleri ve rekabeti etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

29.01.2025 13:48  Güncelleme: 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hepsiburada, şirketin yüzde 65,4'ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin Kazakistan merkezli Kaspi.kz'ye devir işleminin tamamlandığını NASDAQ Borsası'na açıkladı. 17 Ekim 2024 tarihinde imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında, hisse devrine ilişkin Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen yazılı onaylar geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı.

Toplam hisse devri değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon ABD doları olup bu tutarın 600 milyon dolarlık kısmı işlem kapanışında satıcılara nakit olarak ödenirken, 526,9 milyon dolarlık ertelenmiş nakit ödeme ise kapanış tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanacak.

MARKA KİMLİĞİ KORUNACAK

Yapılan anlaşma doğrultusunda Hepsiburada ve Kaspi.kz, bağımsız marka kimliklerini ve operasyonel yapılarını koruyarak faaliyet göstermeye devam edecek.

Hisse devrinin gerçekleşmesinin ardından, Hepsiburada Olağanüstü Genel Kurulu da 31 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek. Hepsiburada'nın yeni Yönetim Kurulu'nun da belirleneceği Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan diğer maddelerle birlikte, Kaspi.kz temsilcileri Mikheil Lomtadze, Tengiz Mosidze, Yuri Didenko, Pavel Mironov ve Sandro Berdzenishvili'nin Hepsiburada Yönetim Kurulu'na girmesi karara bağlanacak.

Türkiye\'nin ünlü alışveriş sitesi yabancılara satıldı

Hepsiburada, Alışveriş, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Finans, Emlak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ünlü alışveriş sitesi yabancılara satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Android Adana:
    Sağlam Bir O Vardı Alışveriş Yaptığım Onuda Kaybettik. Ülke Ne Hale Geldi Ya. Aydın Doğanıda Yiyip Bitirdiler. 27 10 Yanıtla
  • Canlı Performans:
    Gittigidiyoru'da ebay a sattılar sonra adamlar sitenin fişini çekti sıra hepsiburadada sonra bir diğerinde 35 1 Yanıtla
    Yasin Oruç:
    adamlar 1.5 milyar dolar para yatırıyor deli mi siteyi kapatsin 0 0
  • Komutan Logard:
    Kazakistan mı lan biz adamlara yardım yolluyoruz.İyi bari ele gitmemiş. 33 3 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Neyse yabancı değiller Kardeş ülke 15 7 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    AKP'nin satmadiği bir şey yok her şey satıldı 10 4 Yanıtla
  • mutlu kulçabay:
    Kazak yabancı mı? Yunana komşu deyip duruyorsun da Kazak a yabancı mı? 12 1 Yanıtla
  • Trabzon:
    HEPSİBURADA ZATEN SATILMIŞTI ŞİMDİ TEKRAR ELMİ DEĞİŞTİRİYOR 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:49:44. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ünlü alışveriş sitesi yabancılara satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.