Türkiye'nin ünlü markası Sütçü Yusuf Çiftliği konkordato ilan etti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin ünlü markası Sütçü Yusuf Çiftliği konkordato ilan etti

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Küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya son eklenen firma ise merkezi İstanbul'da bulunan Sütçü Yusuf Çiftliği oldu. Ekonomik zorluklar yaşayan ünlü süt ürünleri markası konkordato ilan ederken zincir marketlerdeki ürün satışının durdurulmasının yanı sıra Kemerburgaz ve Başakşehir'deki şubelerinin de kapatılacağı öğrenildi.

15.10.2024 13:19
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Küresel ekonomik krizle mücadele eden süt ürünleri devi konkordato talep etti. Merkezi İstanbul'da bulunan Sütçü Yusuf Çiftliği'nin ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talep etti.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Şirket hakkında mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı alırken, firmanın ürettiği ve birçok market zincirinde satılan ürünlerin ise son günlerde satıştan kaldırıldığı gelen bilgiler arasında.

Ekonomim'de yer alan habere göre; Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlık, çok sayıda işletmenin peş peşe kepenk kapatmasına neden oluyor. Yüksek faizler nedeniyle mali darboğaza giren şirketlerin arasına eklenen Sütçü Yusuf Çiftliği, 100 milyon liranın üzerinde değer biçilen markası için konkordato talebinde bulundu.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurusunu inceleyerek firma hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı alırken, şirketin ürettiği çok sayıda et ve süt ürününün son günlerde market zincirlerinde satılmamaya başladığı öğrenildi.

ŞUBELERİNİ TEK TEK KAPATACAK

Kemerburgaz ve Başakşehir'de kendi satış mağazaları bulunan firmanın, zincir marketlerdeki ürün satışının durdurulmasının yanı sıra bu şubelerini de kapatabileceği öğrenildi. Verilen tedbir kararı ile birlikte, şirket faaliyetlerinin denetimi için de üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti ataması yapıldı.

Türkiye\'nin ünlü markası Sütçü Yusuf Çiftliği konkordato ilan etti

İş Dünyası, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ünlü markası Sütçü Yusuf Çiftliği konkordato ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erdal Baygar:
    Oglum bu Yusuflara ne oluyor 2 0 Yanıtla
  • ozcan ozmercan:
    Bu yusuflara noluyor böyle? 0 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    hükümet uyuma, ek veren çıkarana kadar bak çift çi esnaf fabrika lar bir bir iflas ediyor.. 0 0 Yanıtla
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