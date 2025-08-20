Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti - Son Dakika
Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

20.08.2025 09:07
Küresel ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de iflas bayrağını çeken dev şirketlere bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin tanınmış zeytinyağı markası Olivos, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete üç aylık geçici mühlet verdi.

Türkiye'de son dönemde çok sayıda şirket küresel ekonomik krizin etkisiyle kepenk kapatırken, halkaya eklenen son firma ise tanınmış zeytinyağı markası Olivos oldu.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI ALINDI

Mali sıkıntılar nedeniyle mahkemeye başvurarak konkordato talep eden Olivos hakkında İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, SDA Gıda Tarım A.Ş. ve yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay için 13 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere üç aylık bir geçici mühlet kararı aldı. Bu süre zarfında şirketlerin mali yapılarını düzeltmeleri bekleniyor.

Mahkeme, konkordato sürecini izlemek ve raporlamak amacıyla Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk'i geçici konkordato komiseri olarak atadı. Komiser, şirketlerin mali durumunu değerlendirerek alacaklıların haklarını koruyacak ve sürecin ilerleyişine dair rapor hazırlayacak.

İLK DURUŞMA 6 KASIM'DA

Olivos Pazarlama A.Ş. ve SDA Gıda Tarım A.Ş., İzmir Ticaret Sicili'nde sırasıyla 220697 ve 273873 numaralarıyla kayıtlı. Yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay da şahsi olarak konkordato sürecine dahil edildi. Konkordato dosyasının ilk duruşması 6 Kasım 2025'te İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası'nda yapılacak. Mahkeme, konkordato ilanının ardından ilgililere yedi günlük itiraz hakkı tanıdı. Bu süre içinde konkordato talebine itiraz edilebilecek.

DEV ZEYTİYAĞI MARKASI ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Geçmişte Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nden ödüller alan Olivos, mali kriz nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Şirket, "tescilli markasıyla en çok ihracat yapan firma" ve "en çok ambalajlı ihracat yapan firma" ödüllerine layık görülmüştü.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.