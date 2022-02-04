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Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bini geçti (2) - Son Dakika

Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bini geçti (2)

04.02.2022 10:52
Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bini geçti (2)

İstanbul'un nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye çıktı.

İstanbul'un nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

Buna göre, İstanbul'un nüfusu 2021'de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu. Bu ili 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.

Yaşlı nüfus arttı

Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye'de 2020'de 32,7 olan ortanca yaş, 2021'de 33,1'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,1'den 32,4'e, kadınlarda ise 33,4'ten 33,8'e yükseldiği görüldü.

İllere göre dağılımda, Sinop'un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Bu ili 41,2 ile Kastamonu, 41 ile Balıkesir ve Giresun takip etti.

Diğer yandan 20,6 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 21,6 ile Şırnak ve 22,7 ile Siirt takip etti.

Cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 40,7 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip il olurken, 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il olarak kayıtlara geçti.

Kadınlarda 42,9 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip, Şanlıurfa 21,1 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il olarak belirlendi.

Çalışma çağı nüfusun oranı arttı

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007'de yüzde 66,5 iken 2021'de yüzde 67,9 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 22,4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,7'ye yükseldi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2020'de yüzde 47,7 iken 2021'de yüzde 47,4'e düştü.

Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 33,7'den yüzde 33'e gerilerken, çalışan birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 14,1'den yüzde 14,3'e çıktı.

Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2021'de, çalışma çağındaki her 100 kişinin, 33 çocuğa ve 14,3 yaşlıya baktığı hesaplandı.

Türkiye'de kilometrekareye 110 kişi düştü

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2020'e göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi.

İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. Bu ilden sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek iller olarak sıralandı.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az il ise kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 344 olarak belirlendi.

Yabancı nüfus oranı

Öte yandan, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişiye çıktı. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında, referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.

Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

2020-2021 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

20202021
Toplam83.614.36284.680.273
İstanbul15.462.45215.840.900
Ankara5.663.3225.747.325
İzmir4.394.6944.425.789
Bursa3.101.8333.147.818
Antalya2.548.3082.619.832
Konya2.250.0202.277.017
Adana2.258.7182.263.373
Şanlıurfa2.115.2562.143.020
Gaziantep2.101.1572.130.432
Kocaeli1.997.2582.033.441
Mersin1.868.7571.891.145
Diyarbakır1.783.4311.791.373
Hatay1.659.3201.670.712
Manisa1.450.6161.456.626
Kayseri1.421.4551.434.357
Samsun1.356.0791.371.274
Balıkesir1.240.2851.250.610
Kahramanmaraş1.168.1631.171.298
Van1.149.3421.141.015
Aydın1.119.0841.134.031
Tekirdağ1.081.0651.113.400
Sakarya1.042.6491.060.876
Denizli1.040.9151.051.056
Muğla1.000.7731.021.141
Eskişehir888.828898.369
Mardin854.716862.757
Trabzon811.901816.684
Malatya806.156808.692
Ordu761.400760.872
Erzurum758.279756.893
Afyonkarahisar736.912744.179
Sivas635.889636.121
Adıyaman632.459632.148
Batman620.278626.319
Tokat597.861602.567
Zonguldak591.204589.684
Elazığ587.960588.088
Kütahya576.688578.640
Çanakkale541.548557.276
Osmaniye548.556553.012
Şırnak537.762546.589
Çorum530.126526.282
Ağrı535.435524.644
Giresun448.721450.154
Isparta440.304445.678
Aksaray423.011429.069
Yozgat419.095418.500
Edirne407.763412.115
Muş411.117405.228
Düzce395.679400.976
Kastamonu376.377375.592
Uşak369.433373.183
Kırklareli361.737366.363
Niğde362.071363.725
Bitlis350.994352.277
Rize344.359345.662
Amasya335.494335.331
Siirt331.070331.980
Bolu314.802320.014
Nevşehir304.962308.003
Yalova276.050291.001
Bingöl281.768283.112
Kars284.923281.077
Hakkari280.514278.218
Kırıkkale278.703275.968
Burdur267.092273.716
Karaman254.919258.838
Karabük243.614249.287
Kırşehir243.042242.944
Erzincan234.431237.351
Bilecik218.717228.334
Sinop216.460218.408
Iğdır201.314203.159
Bartın198.979201.711
Çankırı192.428196.515
Artvin169.501169.543
Gümüşhane141.702150.119
Kilis142.792145.826
Ardahan96.16194.932
Bayburt81.91085.042
Tunceli83.44383.645

(Bitti)

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İstanbul, Türkiye, Tunceli, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bini geçti (2) - Son Dakika Ekonomi


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