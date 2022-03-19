Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketinde yine reyon fiyatı farklı, kasa fiyatı farklı ürün çıktı. - Son Dakika
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketinde yine reyon fiyatı farklı, kasa fiyatı farklı ürün çıktı.

19.03.2022 13:01

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketinde yine reyon fiyatı farklı, kasa fiyatı farklı ürün çıktı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketinde yine reyon fiyatı farklı, kasa fiyatı farklı ürün çıktı... Bilecik'te son 1 ay içinde 2'inci kez aynı sebepten ceza

BİLECİK Bilecik'te denetim yapan zabıta ekipleri Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketinde reyon fiyatı farklı, kasa fiyatı farklı ürün tespit etti. Markete kabahatler kanunundan 581 TL ceza yazıldı.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde marketler zincirlerine etiket kasa fiyatı denetimi yaptı. 16 Şubat günü Bahçelievler Mahallesi Abdülhamit Han Bulvarı üzerinde hizmet veren Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir iştiraki olan Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren kooperatif marketine denetim yapan zabıta ekipleri reyonlardan farklı 10 çeşit gıda malzemesi aldı. Reyon fiyatı bir kenara yazan zabıta ekipleri kasaya geldiğinde kilosu 4 lira 50 kuruş yazan patatesin kasada 4 lira 90 kuruş çıktığı gördü. Markete o gün kabahatler kanunundan 581 TL ceza yazıldı.

1 ay geçmeden yine aynı hata

Bugün Zabıta Müdürü Sali Yılmaz öncülüğünde zincir marketlere denetimler yapıldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketinin Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde bulunan şubesinden Zabıta Müdürü Sali Yılmaz yine 10 farklı ürün alarak alışveriş sepetine koydu. Burada reyon fiyatı 14 lira 90 kuruş olan bir sabun kasada 16 lira 90 kuruş çıktı. Ekipleri yine markete kabahatler kanunundan 581 TL ceza yazdı.

"Bilecik halkı hiç merak etmesin, zabıta müdürlüğü her zaman yanında"

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, "Bilecik genelinde denetimlerimiz devam ediyor. Marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile reyon fiyatı ile kasa fiyatı denetimleri yapıyoruz. Bu marketimizde bir üründe reyon fiyatı ile kasa fiyatın eşleşmediği gördük. Buna benzer birçok olaylar oluyor. Son zamanlarda denetimlerin sıklaştığı için bu tür olaylara nadiren denk geliyoruz. Bilecik halkı hiç merak etmesin, zabıta müdürlüğü her zaman yanında" dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketinde yine reyon fiyatı farklı, kasa fiyatı farklı ürün çıktı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketinde yine reyon fiyatı farklı, kasa fiyatı farklı ürün çıktı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketinde yine reyon fiyatı farklı, kasa fiyatı farklı ürün çıktı.

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Kooperatif, Türkiye, Kredi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketinde yine reyon fiyatı farklı, kasa fiyatı farklı ürün çıktı. - Son Dakika


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