Türkiye uzay ve roket sektörü yarın Gebze'de buluşacak - Son Dakika
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Türkiye uzay ve roket sektörü yarın Gebze'de buluşacak

23.02.2022 09:53
Türkiye uzay ve roket sektörü yarın Gebze'de buluşacak

???????Türksat'ın ana iletişim desteğiyle Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü tarafından düzenlenen "5'inci Uzay Günleri-Artemis" etkinliği, Türk uzay ve roket sektörünü, 24-25 Şubat'ta Gebze Teknik Üniversitesi'nde bir araya getirecek.

??????? Türksat'ın ana iletişim desteğiyle Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü tarafından düzenlenen "5'inci Uzay Günleri-Artemis" etkinliği, Türk uzay ve roket sektörünü, 24-25 Şubat'ta Gebze Teknik Üniversitesi'nde bir araya getirecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türk uzay ve roket sektörünün önde gelen isimlerini üniversiteli gençlerle buluşturmak amacıyla başlatılan Gebze Teknik Üniversitesi Uzay Günleri, bu yıl "Uzay Günleri-Artemis" adıyla ve Türksat'ın ana iletişim desteğiyle gerçekleştirilecek.

Yarın başlayacak etkinlik, cuma günü de devam edecek.

Bu yıl savunma sanayisi firmalarından da üst düzey konuşmacıların yer alacağı Gebze'deki etkinlikte, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, kurumun Ay çalışmalarına ilişkin güncel gelişmeleri anlatacak.

Türksat Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel'in, şirketin uydu tarihçesini ve son gelişmeleri paylaşacağı etkinlikte, TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş da Cumhuriyet dönemi savunma sanayisi ve SAGE'nin çalışmalarına ilişkin bilgi verecek.

Panelde, DELTA V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu, ROKETSAN İleri Sistemler ve Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı Sartuk Karasoy, TÜBİTAK UZAY HALE Projesi Başuzman Araştırmacı Banu Çiçek Aydın da roket sistemleri alanında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Salonu'nda gerçekleşecek etkinlikte, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Plan-S Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Gümüşay da konuşmalar yaparak, üniversiteli mühendis adaylarıyla bir araya gelecek.

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Gebze Teknik Üniversitesi, Münir Karaloğlu, Roket, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye uzay ve roket sektörü yarın Gebze'de buluşacak - Son Dakika


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