TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------13/01 10: 00 Sanayi üretimi13/01 10: 00 Ciro endeksleri13/01 10: 00 Perakende satış endeksleri14/01 10: 00 Konut satışları14/01 10: 00 Özel sektörün dış kredileri14/01 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyatladı14/01 10: 00 Kayıtlı işsiz istatistikleri15/01 11: 00 Bütçe dengesi15/01 14: 30 TCMB beklenti anketi15/01 10: 00 Kısa vadeli dış borçlar20/01 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/01 10: 00 Tüketici güven endeksi21/01 14: 00 TCMB politika faizi25/01 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/01 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/01 10: 30 TCMB enflasyon raporu28/01 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/01 10: 00 Dış ticaret dengesi29/01 10: 00 Turizm gelirleri29/01 11: 00 Giriş çıkış yapanlar----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------13/01 13: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi13/01 16: 30 ABD TÜFE13/01 16: 30 ABD çekirdek TÜFE14/01 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları15/01 10: 00 İngiltere sanayi üretimi15/01 16: 30 ABD ÜFE15/01 16: 30 ABD çekirdek ÜFE15/01 16: 30 ABD perakende satışlar15/01 16: 30 ABD çekirdek perakende satışlar15/01 17: 15 ABD sanayi üretimi15/01 17: 15 ABD kapasite kullanımı15/01 18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi 20/01 10: 00 İngiltere TÜFE20/01 13: 00 Euro bölgesi TÜFE21/01 15: 45 ECB politika faizi21/01 15: 45 ECB mevduat faizi21/01 16: 30 ABD yeni konut inşaatları21/01 16: 30 ABD inşaat ruhsatları21/01 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları22/01 10: 00 İngiltere perakende satışları22/01 11: 30 Almanya imalat PMI22/01 11: 30 Almanya hizmetler PMI22/01 11: 30 Euro bölgesi imalat PMI22/01 11: 30 Euro bölgesi hizmetler PMI22/01 17: 45 ABD Markit imalat PMI22/01 17: 45 ABD Markit hizmetler PMI22/01 18: 00 ABD ikinci el konut satışları25/01 12: 00 Almanya Ifo endeksi26/01 18: 00 ABD tüketici güven endeksi27/01 16: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri27/01 22: 00 Fed politika faizi28/01 16: 30 ABD GSYH28/01 16: 30 ABD çekirdek GSYH28/01 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları29/01 12: 00 Almanya işsizlik29/01 16: 30 ABD kişisel gelirler29/01 16: 30 ABD kişisel harcamalar29/01 16: 30 ABD çekirdek PCE29/01 17: 45 ABD Chicago PMI29/01 18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi
29/01 18: 00 ABD bekleyen konut satışları
Son Dakika › Ekonomi › TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika