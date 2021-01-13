Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Tüketici Güven Endeksi, Tarım, konut, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.