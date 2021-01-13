TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

13.01.2021 08:31
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------13/01 10: 00 Sanayi üretimi13/01 10: 00 Ciro endeksleri13/01 10: 00 Perakende satış endeksleri14/01 10: 00 Konut satışları14/01 10: 00 Özel sektörün dış kredileri14/01 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyatladı14/01 10: 00 Kayıtlı...

TÜRKİYE

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13/01     10: 00     Sanayi üretimi13/01     10: 00     Ciro endeksleri13/01     10: 00     Perakende satış endeksleri14/01     10: 00     Konut satışları14/01     10: 00     Özel sektörün dış kredileri14/01     10: 00     Tarım ürünleri üretici fiyatladı14/01     10: 00     Kayıtlı işsiz istatistikleri15/01     11: 00     Bütçe dengesi15/01     14: 30 TCMB beklenti anketi15/01     10: 00     Kısa vadeli dış borçlar20/01     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku21/01     10: 00     Tüketici güven endeksi21/01     14: 00     TCMB politika faizi25/01     10: 00     Kapasite kullanım oranı25/01     10: 00     Reel kesim güven endeksi28/01     10: 30     TCMB enflasyon raporu28/01     10: 00     Ekonomik güven endeksi29/01     10: 00     Dış ticaret dengesi29/01     10: 00     Turizm gelirleri29/01     11: 00     Giriş çıkış yapanlar-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------13/01     13: 00     Euro bölgesi sanayi üretimi13/01     16: 30     ABD TÜFE13/01     16: 30     ABD çekirdek TÜFE14/01     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları15/01     10: 00     İngiltere sanayi üretimi15/01     16: 30     ABD ÜFE15/01     16: 30     ABD çekirdek ÜFE15/01     16: 30     ABD perakende satışlar15/01     16: 30     ABD çekirdek perakende satışlar15/01     17: 15     ABD sanayi üretimi15/01     17: 15     ABD kapasite kullanımı15/01     18: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi 20/01     10: 00     İngiltere TÜFE20/01     13: 00     Euro bölgesi TÜFE21/01     15: 45     ECB politika faizi21/01     15: 45     ECB mevduat faizi21/01     16: 30     ABD yeni konut inşaatları21/01     16: 30     ABD inşaat ruhsatları21/01     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları22/01     10: 00     İngiltere perakende satışları22/01     11: 30 Almanya imalat PMI22/01     11: 30     Almanya hizmetler PMI22/01     11: 30     Euro bölgesi imalat PMI22/01     11: 30     Euro bölgesi hizmetler PMI22/01     17: 45     ABD Markit imalat PMI22/01     17: 45     ABD Markit hizmetler PMI22/01     18: 00     ABD ikinci el konut satışları25/01     12: 00     Almanya Ifo endeksi26/01     18: 00     ABD tüketici güven endeksi27/01     16: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri27/01     22: 00 Fed politika faizi28/01     16: 30     ABD GSYH28/01     16: 30     ABD çekirdek GSYH28/01     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları29/01     12: 00     Almanya işsizlik29/01     16: 30     ABD kişisel gelirler29/01     16: 30     ABD kişisel harcamalar29/01     16: 30     ABD çekirdek PCE29/01     17: 45     ABD Chicago PMI29/01     18: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi

29/01     18: 00     ABD bekleyen konut satışları


Kaynak: DHA
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Küresel piyasalarda gözler ABD'nin tarım dışı istihdam verisine çevrildi Küresel piyasalarda gözler ABD'nin tarım dışı istihdam verisine çevrildi

Amerika Birleşik Devletleri, Tüketici Güven Endeksi, Tarım, konut, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika

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