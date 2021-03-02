TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika
Üye Girişi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

04.03.2021 01:56

-------------------------------------------------------03/03 10: 00 TÜFE, ÜFE04/03 14: 30 Reel efektif döviz kuru05/03 17: 30 Hazine nakit dengesi10/03 10: 00 İşsizlik11/03 10: 00 Cari denge12/03 10: 00 Sanayi üretimi12/03 10: 00 Beklenti anketi15/03 10: 00 Konut satışları15/03 11: 00 Bütçe.

TÜRKİYE

-----------------------------------------------------------

03/03     10: 00     TÜFE, ÜFE04/03     14: 30     Reel efektif döviz kuru05/03     17: 30     Hazine nakit dengesi10/03     10: 00     İşsizlik11/03     10: 00     Cari denge12/03     10: 00     Sanayi üretimi12/03     10: 00     Beklenti anketi15/03     10: 00     Konut satışları15/03     11: 00     Bütçe dengesi18/03     14: 00 TCMB politika faizi22/03     11: 00     Giriş çıkış yapanlar22/03     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku24/03     10: 00     Tüketici güven endeksi26/03     10: 00     Reel kesim güven endeksi26/03     10: 00     Kapasite kullanım oranı31/03     10: 00     Ekonomik güven endeksi31/03     10: 00     Dış ticaret dengesi31/03     12: 00     Brüt dış borç stoku31/03     12: 00     Net dış borç stoku31/03     12: 00     Kamu net borç stoku31/03     12: 00     AB tanımlı genel yönetim borç stoku-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------02/03     10: 00 Almanya perakende satışlar02/03     11: 55     Almanya işsizlik02/03     13: 00     Euro bölgesi TÜFE03/03     11: 55     Almanya hizmetler PMI03/03     12: 00     Euro bölgesi hzimetler PMI03/03     16: 15     ABD ADP özel sektör istihdamı03/03     17: 45     ABD Martkit hizmetler PMI03/03     18: 00     ABD ISM hizmetler endeksi04/03     13: 00     Euro bölgesi perakende satışlar04/03     13: 00     Euro bölgesi işsizlik04/03     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları04/03     16: 30     ABD iş gücü maliyeti04/03     16: 30     ABD verimlilik04/03     18: 00     ABD fabrika siparişleri05/03     10: 00     Almanya sanayi siparişleri05/03     16: 30     ABD tarım dışı istihdam05/03     16: 30     ABD işsizlik05/03     16: 30     ABD ortalama saatlik ücretler05/03     16: 30     ABD dış ticaret dengesi09/03     13: 00     Euro bölgesi GSYH10/03     16: 30     ABD TÜFE10/03     16: 30     ABD çekirdek TÜFE11/03     15: 45     ECB politika faizi11/03     15: 45     ECB mevduat faizi11/03     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları12/03     10: 00     Almanya TÜFE12/03     10: 00     İngiltere sanayi üretimi12/03     13: 00     Euro bölgesi sanayi üretimi12/03     16: 30     ABD ÜFE12/03     16: 30     ABD çekirdek ÜFE12/03     18: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi15/03     15: 30     ABD NY Fed imalat endeksi16/03     13: 00     Almanya ZEW eğilim endeksi16/03     15: 30     ABD perakende satışlar16/03     15: 30     ABD çekirdek perakende satışlar16/03     16: 15     ABD sanayi üretimi16/03     16: 15     ABD kapasite kullanımı17/03     13: 00     Euro bölgesi TÜFE17/03     15: 30     ABD yeni konut inşaatları17/03     15: 30     ABD inşaat ruhsatları17/03     21: 00     Fed politika faizi18/03     15: 00     BoE politika faizi18/03     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları18/03     15: 30 Philadelphia Fed endeksi19/03     06: 00     BOJ politika faizi22/03     17: 00     ABD ikinci el konut satışları23/03     17: 00     ABD yeni konut satışları24/03     10: 00     İngiltere TÜFE24/03     10: 30     Almanya imalat PMI24/03     10: 30     Almanya hizmetler PMI24/03     10: 30     Euro bölgesi imalat PMI24/03     10: 30     Euro bölgesi hizmetler PMI24/03     15: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri24/03     16: 45     ABD Markit imalat PMI24/04     16: 45     ABD Markit hizmetler PMI25/03     15: 30     ABD GSYH, nihai25/03     15: 30     ABD çekirdek GSYH25/03     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları26/03     10: 00     İngiltere perakende satışlar26/03     12: 00     Almanya Ifo endeksi26/03     16: 30     ABD kişisel gelirler26/03     16: 30     ABD kişisel harcamalar26/03     16: 30     ABD çekirdek PCE26/03     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi30/03     16: 00     Almanya TÜFE30/03     17: 00     ABD tüketici güven endeksi31/03     10: 55     Almanya işsizlik31/03     12: 00     Euro bölgesi TÜFE31/03     15: 15     ABD ADP özel sektör istihdamı31/03     16: 45     ABD Chicago PMI

31/03     17: 00     ABD bekleyen konut satışları


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Tüketici fiyat endeksi, üretici fiyat endeksi, konut, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika


Son Dakika
21:07 Fenerbahçe'yi reddeden Zaha'nın Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu
21:03 Rakamı duyunca "Yok artık" diyeceksiniz Zaha'nın G. Saray'dan alacağı ücret belli oldu
20:28 Galatasaray, Zaha için taraftarlarına çağrı yaptı
20:23 Tek bir istekleri var! Galatasaray, Zaha için taraftarlarına çağrı yaptı
20:17 Sokak ortasında eski sevgilisinin nişanlısını infaz edip intihar etti! Genç kızın feryatları sokağa inletti
20:13 Sokak ortasında eski sevgilisinin nişanlısını infaz edip intihar etti! Genç kızın feryatları sokağa inletti
19:50 Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferini açıkladı
19:45 İşte maliyeti! Galatasaray Cedric Bakambu'yu resmen açıkladı
19:25 İBB Başkanı İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu arasında gerilimli toplantı
19:24 HÜDA PAR binasına kanlı saldırı düzenleyen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Vahiy geldi ve ben de bıçaklayarak öldürdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2023 21:23:21. #1.12#
SON DAKİKA: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement