Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti Arasında 15 Milyar Dolarlık Demir Madeni İşletme Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti Arasında 15 Milyar Dolarlık Demir Madeni İşletme Sözleşmesi İmzalandı

Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti Arasında 15 Milyar Dolarlık Demir Madeni İşletme Sözleşmesi İmzalandı

Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında, Kongo'daki Mayoko-Moussondji demir yatağının 25 yıl işletme hakkını elde eden Ulsan Madencilik tarafından 15 milyar dolarlık bir demir madeni işletme sözleşmesi imzalandı. Bu demir yatağı, 383,8 milyon ton demir cevherine sahip olup, Türkiye'nin 80 yıl demir ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olduğu belirtildi. Bu sözleşme ile Türkiye'nin demir cevheri ithalatını düşürerek dışa bağımlılık azaltılması ve ekonomiye ciddi katkı sağlanması hedefleniyor.

28.08.2024 01:11  Güncelleme: 01:19
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Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında 15 milyar dolarlık bir demir madeni işletme sözleşmesi imzalandı.

Ulsan Madencilik, Kongo'daki Mayoko-Moussondji demir yatağın 25 yıl işletme hakkına sahip oldu.

Dünyanın en büyük demir rezervlerinden biri olarak kabul edilen bu yatak, 383,8 milyon ton demir cevherine sahiptir ve yapılacak olan çalışmalar neticesinde rezervin daha da büyüyeceği ve bütün çalışmalar tamamlandığında Türkiye'nin 80 yıl demir ihtiyacını tek başına karşılayabilecek potansiyelde olduğu öngörülüyor.

Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti Arasında 15 Milyar Dolarlık Demir Madeni İşletme Sözleşmesi İmzalandı

Söz konusu madencilik sözleşmesi kapsamında Ulsan Madencilik Şirketi ayın zamanda Kongo Cumhuriyeti için 460 km'lik demiryolu rehabilitasyonu ve ardından demiryolu işletmesi faaliyetlerini gerçekleştirecektir.

Ulsan Madencilik, maden yatağından her yıl 5 milyon ton üretim yapacağı projede şirketin Kongo da üreteceği demir cevheri ile birlikte Türkiye'nin demir cevheri ithalatını düşürerek bu bağlamda dışa bağımlılık ve ülke ekonomisine ciddi bir katkısının olmasını hedefliyor.

Mayoko-Mossundji demir sahasına yapılan bu büyük yatırım ile birlikte iki ülkenin dostane ilişkilerini daha ileriye taşıması hedefleniyor.

Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti Arasında 15 Milyar Dolarlık Demir Madeni İşletme Sözleşmesi İmzalandı

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti Arasında 15 Milyar Dolarlık Demir Madeni İşletme Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti Arasında 15 Milyar Dolarlık Demir Madeni İşletme Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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