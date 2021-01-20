Türkiye ile Makedonya arasında bazı tarımsal alanlarda işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Makedonya'daki Türk yatırımlarının geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen devam ettiğini ve yatırım tutarının 1,3 milyar doları bulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Pakdemirli, Kuzey Makedonya Tarım, Orman ve Su Ekonomisi Bakanı Arjanit Hoxha ile Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Naser Nuredini ile bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında tarımsal ticaret ve yatırımlar, orman ürünleri ticaretiyle tarım sigortaları ve tarımsal araştırmalar ile kuraklığın engellenmesi gibi pek çok konu ele alındı.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya'da yeni kurulan hükümetin, ülkenin istikrarına ve refahına katkıda bulunmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin ve uluslararası gündemin en ön sırasında yer alan salgınının yarattığı zor günlerin uluslararası dayanışmayla geride bırakılacağına inandığını kaydeden Pakdemirli, "Pandemi sırasında sizlerle de paylaştığımız tıbbi ekipmanların faydalı olduğunu umuyoruz. Türkiye, Makedon dostlarımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, iki ülke arasındaki etkin ve dinamik ilişkilerden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Siyasi düzeyde kurduğumuz dostluk ve iş birliğinin yanı sıra, Kuzey Makedonya'da yaşayan Türk asıllılar ile Türkiye'deki Makedonya kökenli vatandaşlarımız ülkelerimizi daha da yakınlaştırmaktadır. Kuzey Makedonya'daki Türk yatırımları pandemiye rağmen 2020 yılında da devam etti ve 1,3 milyar doları buldu. Makedonya'da bulunan Türk firma sayısı 100'e yaklaşmakta; bu firmalar marifetiyle yaklaşık 5 bin kişiye iş imkanı sağlanmaktadır. TİKA tarafından Kuzey Makedonya'da 2005 yılından günümüze toplam büyüklüğü 100 milyon dolarını aşan yaklaşık 1000 proje gerçekleştirilmiştir."

Tarım Yürütme Komitesi toplantısının bu yılın ikinci yarısında yapılması planlanıyor

İkili ticaret rakamlarının istenilen seviyeye ulaşmadığını anlatan Pakdemirli, 2019 yılı rakamlarına göre Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya 398,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini, bunun 26,3 milyon dolarının tarımsal ürün olduğunu aktardı.

Pakdemirli, tarımsal ticaretin artırılması için Türkiye'nin özellikle domates, kuru meyveler ve narenciye gibi ürünlerin ihracat potansiyelini göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağını bildirdi.

İki ülke bakanlıkları arasında 2013 yılında imzalanan Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı'nın tarım alanındaki iş birliğini güçlendirmesi için hukuki temel oluşturduğuna dikkati çeken Pakdemirli, Tarım Yürütme Komitesi toplantısının salgının etkisinin azalacağının beklendiği bu yılın ikinci yarısında yapmak istediklerini belirtti.

Pakdemirli, Avrupa Birliği'nin tıbbi ürünlere ilişkin mevzuatına uygun Türkiye'de iyi üretim uygulamaları sertifikasına sahip 35 veteriner tıbbi ürün üreticisi bulunduğunu belirterek, "Bunlardan 29 adedi ilaç üreticisi, 1 adedi ilaç etken madde üreticisi ve 6 adedi ise aşı üreticisidir. Bu tesislerde hem ülkemiz ihtiyacını karşılayacak hem de yüksek miktarda ihracat yapabilecek ilaç ve aşı üretim kapasitemiz mevcuttur." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, veterinerlik hizmetleri ve gıda güvenilirliği alanında bugün imzalanan anlaşma çerçevesinde, Türkiye'de üretilen aşı ve ilaçların Kuzey Makedonya'da ruhsatlandırılması ve ihracatının kolaylaştırılmasına yönelik adımların atılması için gerekli görüşmelerin bir an önce başlatılacağını ifade etti.

Görüşmelerin ardından, Veteriner Hizmetleri Politikaları ve Gıda Güvenilirliği Alanında İşbirliği Anlaşması, Ormancılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ve Su Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptları imzalandı.