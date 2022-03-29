TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Süleyman Sönmez seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Süleyman Sönmez seçildi

29.03.2022 14:58
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Süleyman Sönmez seçildi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı, 2015 yılından beri Yürütme Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Süleyman Sönmez oldu.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı, 2015 yılından beri Yürütme Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Süleyman Sönmez oldu.

TÜRKONFED açıklamasına göre, çatısı altında 30 federasyon ve 286 dernek üzerinden 50 bini aşkın şirketin yer aldığı bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED'de başkanlık değişimi yaşandı.

2018 yılında göreve gelen ve geçen yıl ikinci kez başkanlığa seçilen Orhan Turan'ın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesi nedeniyle görevini bırakmasının ardından aylık olağan toplantıda bir araya gelen TÜRKONFED Yönetim Kurulu, başkanlık görevine oy birliğiyle Süleyman Sönmez'i seçti.

Sönmez, TÜRKONFED'de uzun yıllardır görev alıyor. 2015-2018'de TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Sönmez, 26 bölgesel federasyonun kurulmasını sağladı. Sönmez, 2018-2021'de TÜRKONFED Yürütme Kurulu Üyesi olarak Başkan Yardımcısı sıfatıyla çalışmalarını sürdürdükten sonra geçen yıl yeniden Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

YORUMLAR
500
Bayrak değişimi: TÜSİAD'da Kaslowski'nin yerine Orhan Turan geldi Bayrak değişimi: TÜSİAD'da Kaslowski'nin yerine Orhan Turan geldi Dünyadaki ilk iklim değişikliği fuarı Ankara'da yapılacak Dünyadaki ilk iklim değişikliği fuarı Ankara'da yapılacak

Süleyman Sönmez, Yürütme Kurulu, Orhan Turan, Türkonfed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Süleyman Sönmez seçildi - Son Dakika


Son Dakika
14:59 "Bu millet 21. yüzyılda açlığı yaşıyor" diyen Kılıçdaroğlu'ndan büyük iddia: Kanunu istediğiniz kadar değiştirin, sizi göndereceğiz!
14:48 Cüneyt Arkın, Kemal Sunal'la anısını paylaştı, Orhan Gencebay sinirden deliye döndü: Söylediği her şey yalan
14:35 Müzakere sürerken, Rusya'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Ukrayna ordusunu yok ettik!
14:35 Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışıyor! Aziz Yıldırım iddiaları havada uçuşuyor!
14:20 Kayseri'de tüyler ürperten iddia: 2 kuyuya 14 kişi atıldı, sesler geliyor!
14:19 İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi! Ukrayna: Güvenlik garantileri konusunda anlaşamadık
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp, ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 15:09:27. #1.11#
SON DAKİKA: TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Süleyman Sönmez seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement