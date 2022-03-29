TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Süleyman Sönmez seçildi - Son Dakika

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı, 2015 yılından beri Yürütme Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Süleyman Sönmez oldu.

TÜRKONFED açıklamasına göre, çatısı altında 30 federasyon ve 286 dernek üzerinden 50 bini aşkın şirketin yer aldığı bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED'de başkanlık değişimi yaşandı.

2018 yılında göreve gelen ve geçen yıl ikinci kez başkanlığa seçilen Orhan Turan'ın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesi nedeniyle görevini bırakmasının ardından aylık olağan toplantıda bir araya gelen TÜRKONFED Yönetim Kurulu, başkanlık görevine oy birliğiyle Süleyman Sönmez'i seçti.

Sönmez, TÜRKONFED'de uzun yıllardır görev alıyor. 2015-2018'de TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Sönmez, 26 bölgesel federasyonun kurulmasını sağladı. Sönmez, 2018-2021'de TÜRKONFED Yürütme Kurulu Üyesi olarak Başkan Yardımcısı sıfatıyla çalışmalarını sürdürdükten sonra geçen yıl yeniden Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.