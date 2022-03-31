Türkşeker, şekerin kilogram fiyatını 5,96 liradan 7,80 liraya yükseltti - Son Dakika
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Türkşeker, şekerin kilogram fiyatını 5,96 liradan 7,80 liraya yükseltti

31.03.2022 10:54
Türkşeker, şekerin kilogram fiyatını 5,96 liradan 7,80 liraya yükseltti

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), şekerin kilogram fiyatını 5,96 liradan 7,80 liraya yükselttiğini bildirdi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), şekerin kilogram fiyatını 5,96 liradan 7,80 liraya yükselttiğini bildirdi.

Türkşeker'in internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi kapsamında vatandaşların uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağlayan kurum, artan maliyetleri dikkate alarak şeker fiyatında güncelleme yaptı.

Bu kapsamda şekerin kilogram fiyatı, bugün itibarıyla KDV dahil 7,80 lira olarak belirlendi. Önceki fiyat 5,96 liraydı.

Ayrıca imalatçı firmalara destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak, imalatçılara yeniden şeker arzına başlandı. Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 lira olarak güncellendi.

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Türkiye Şeker Fabrikaları, TÜRKŞEKER, küp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkşeker, şekerin kilogram fiyatını 5,96 liradan 7,80 liraya yükseltti - Son Dakika


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