TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu: "İhracatla enflasyonun üstesinden gelmeliyiz" - Son Dakika
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TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu: "İhracatla enflasyonun üstesinden gelmeliyiz"

24.03.2022 16:37
TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu: "İhracatla enflasyonun üstesinden gelmeliyiz"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Enflasyonumuzun faizin altında ezilmesine izin vermememiz gerekiyor.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Enflasyonumuzun faizin altında ezilmesine izin vermememiz gerekiyor. Dengeyi iyi kurup enflasyonla mücadelede etkin yöntemler izlemeliyiz, ihracatla enflasyonun üstesinden gelmeliyiz " dedi.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Ordu'da çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Fatsa ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Burada, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Kartaloğlu, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının sonundan itibaren hem döviz kurunda yaşanan gelişmelerden, hem de faiz üzerindeki gelişmelerin enflasyondaki hızlı artışın vatandaşları zorladığını söyledi.

"20 yıl sonra ilk kez enflasyon yüzde 20'nin üzerine çıktı"

"Enflasyonla daha sıkı tedbirlerle daha sıkı para politikası ile mücadele edilmesi gerekiyor" diyen Kartaloğlu, "20 yıl sonra ilk defa enflasyon yüzde 20'nin üzerine çıktı. Şubat 2021 enflasyonu yüzde 54 olarak açıklandı. Bu durumdan dolayı ciddi bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor. Daha çok ekonominin vergisel tarafındayız bizler. İşletmelerin nabzını yakından görüyoruz. Enflasyonumuzun faizin altında ezilmesini izin vermememiz gerekiyor" diye konuştu.

"Enflasyonla mücadelede ihracatın önemi"

Enflasyonla mücadelede ihracatın önemine değinen TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Dengeyi iyi kurup enflasyonla mücadelede etkin yöntemler izlemeliyiz. İhracatla bunun üstesinden gelmeliyiz. Rusya- Ukrayna savaşı devam ediyor, ne yazık ki bu durum ülkemize turizm anlamanın da ciddi döviz kaybı yaşatacaktır. Bu savaşın mutlaka ciddi zararı olacak. Sadece iki ülkeden gelen vatandaşları değil diğer ülkelerden gelen vatandaşlarda bu bölgelere turist olarak gitmeyecektir. İhracat ve üretime dayalı büyüme modeli ülkemiz için çok doğru bir model olacaktır." - ORDU

TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu: İhracatla enflasyonun üstesinden gelmeliyiz
TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu: İhracatla enflasyonun üstesinden gelmeliyiz

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Fatsa'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü programı Fatsa'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü programı Ordu'da kaçak ve risk oluşturan tütün mamullerine izin yok Ordu'da kaçak ve risk oluşturan tütün mamullerine izin yok

TÜRMOB, Fatsa, Döviz, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu: 'İhracatla enflasyonun üstesinden gelmeliyiz' - Son Dakika


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