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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TEKNOFEST'i ziyaret etti - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TEKNOFEST'i ziyaret etti

21.09.2021 17:47

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TEKNOFEST'i ziyaret etti Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TEKNOFEST'te yer alan firmaların stantlarını ziyaret etti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TEKNOFEST'i ziyaret etti

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TEKNOFEST'te yer alan firmaların stantlarını ziyaret etti. Stantları gezen Yazıcı, havacılık ve uzay alanındaki teknolojik gelişmelerden mutluluk duyduğunu belirtti.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST 2021 Atatürk Havalimanı'nda başladı. 4'cüsü düzenlenen festivali Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ziyaret etti. Stantları dolaşan Başkan Yazıcı, "Bilim ve Teknoloji benim için çok önemli. TEİ, TÜBİTAK ve BAYKAR stantlarını beğendim" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'in gün geçtikçe daha kapsamlı ve güzel bir festivale dönüştüğünü ayrıca Bilim ve Teknoloji alanındaki gelişmelerden bahseden Başkan Yazıcı, "Gün geçtikçe TEKNOFEST bir öncekinden daha ileri boyutta ve güzel oluyor. Hatta bugün uluslararası olacağını duymaktan büyük mutluluk duydum. TEKNOFEST'te görüyoruz bilim ve teknolojinin özellikle kullanımının ve hayata nasıl geçirildiğini her sektördeki kullanım alanlarını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Havacılık ve uzay konusundaki çalışmaların bizim milli ve yerli olan ürünleri görmekten çok mutluluk duyuyorum. Yüzlerce firma artıyor gün geçtikçe de sayılarının arttığını görmek ve güzel ürünlerin ortaya çıktığını görmek özelliklede havacılıktaki motor teknolojilerinin geliştiğini görmek mutluluk verici" ifadelerini kulandı. Bugün katılım çok iyiydi.

Ben bilim ve teknoloji özellikle bilimsel temeli olan milli ve yerlilik açısından olanlardan mesela motor teknolojileri ve motorla beraber yeni hava araçlarının oluşması yine BAYKAR ile beraber TEİ'nin standı çok dikkatimi çekti. TÜBİTAK standında birçok sektörle ilgili projeler ilgimi çekti. Burada yurtdışına teknoloji ihraç eden firmaların bulunması ve onların ürünleri hem askeri alanda hem de sivil alanda kullanılabilecek birçok ürünleri var.

Teknoloji alanında çok iyi bir noktaya geldik ama bilimsel temeli konusunda birçok bilimsel bilgiye de ulaşmaya başladık ama özellikle bilgilik ve yerlilik oranının yüzdesinin artık dilimler onlara yirmilere düştükçe bilimsel bilgiyi çok daha iyi kullanabilir noktasına gelmemiz lazım. Üniversitelerimizin temel bilimlere ağırlık vermeleri lazım. Temel bilimler konusunda yeterli düzeyde olmadığımızı düşünüyorum.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TEKNOFEST'i ziyaret etti
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TEKNOFEST'i ziyaret etti
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TEKNOFEST'i ziyaret etti
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TEKNOFEST'i ziyaret etti

Havacılık, Baykar, Tuzla, Uzay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TEKNOFEST'i ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TEKNOFEST'i ziyaret etti - Son Dakika
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