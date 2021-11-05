'Tuzla İstihdam Fuarı'nın ilk gününde 2 bin 700 vatandaş iş başvurusunda bulundu

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kariyer ve İstihdam Fuarı yoğun ilgi görüyor. 120 firmanın katıldığı fuarın ilk gününde 2 bin 700 vatandaş, firmaların insan kaynakları ile görüşerek iş başvurusunda bulundu.

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, yıl boyunca gerçekleştirdiği istihdam desteğini özel bir fuar ile taçlandırdı. İş arayan vatandaşların işveren firmaların temsilcileri ile buluşabildikleri Kariyer ve İstihdam Fuarı 6 Kasım Cumartesi günü tamamlanacak. Tuzla Marina devam eden fuarın ilk günü iş arayan vatandaşlar, fuara katılan 120 firmadan kendilerine en uygun iş ilanını seçerek görüşmeler gerçekleştiriyor. Fuarın ilk gününde 2 bin 700 vatandaş, firmaların insan kaynakları ile görüşerek iş başvurusunda bulundu. Fuara iş bulmak için gelen Muammer Tekel, "Fuardaki firmalar güzel, kafamıza uygun olana bakıyoruz. Form dolduruyoruz ve görüşüyoruz. Gayet güzel" dedi.

"Fuar çok faydalı oldu"

Fuara katlan metal firmasının sahibi Adem Kayacı, "Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir fuarı bize hazırlamış. Çok faydalı oldu. Yeni genç arkadaşlarımız geldiler. Özgeçmişlerini aldık. İnşallah güzel bir şeyler çıkacağına inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL