Twitter'dan Elon Musk'ın şirketi almasını engellemeye yönelik adım - Son Dakika
Üye Girişi

Twitter'dan Elon Musk'ın şirketi almasını engellemeye yönelik adım

15.04.2022 21:02

Sosyal medya şirketi Twitter, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın şirketi satın almasını engellemek amacıyla sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etti.

Sosyal medya şirketi Twitter, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın şirketi satın almasını engellemek amacıyla sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etti.

Elon Musk'ın Twitter'ı hisse başına 54,2 dolar fiyatla satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem aldı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun oybirliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, kurulun Twitter'ın satın alınmasına yönelik talep edilmemiş, bağlayıcı olmayan bir teklifin ardından planı onayladığı aktarıldı.

Söz konusu önlemin potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkını koruduğu belirtiliyor.

Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği kaydediliyor. ???????

Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği ifade ediliyor.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Musk, Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor'a yazdığı mektupta ise Twitter'dan hisse aldığından beri şirketin mevcut haliyle gelişmeyeceğini anladığını, Twitter'ın özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Twitter'ı aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Musk'ın güncel mal varlığının 260 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, 11 Nisan'da Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, şirketten hisse alan Elon Musk'ın daha önce katılacağını açıkladığı Twitter Yönetim Kurulu'nda yer almayacağını duyurmuştu.

Bu arada, Twitter'ın eski hissedarları, şirket hisselerinin satın alımında yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Musk aleyhine New York eyalet mahkemesinde şikayette bulunmuştu. Hissedarlar, Musk'ın Twitter hisselerinin alımını geç duyurarak sosyal medya şirketinin hisselerinin yükselmesini önlediği, bu yolla bazı eski hissedarları zarara uğrattığını iddia etmişti.

YORUMLAR
500
Elon Musk: 'Twitter'ı satın alma teklifim reddedilirse B planım var' Elon Musk: 'Twitter'ı satın alma teklifim reddedilirse B planım var' Elon Musk Twitter'i satın almak istiyor Elon Musk Twitter'i satın almak istiyor

Elon Musk, Twitter, dolar, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Twitter'dan Elon Musk'ın şirketi almasını engellemeye yönelik adım - Son Dakika


Son Dakika
20:54 Kazı kazanda 250 bin avro kazanan göçmen, parasını alamıyor
20:52 İBB: İndirim talebini 48 saatte uygularız
20:44 Mansur Yavaş, öğrenciler için toplu ulaşımda indirim öngören teklifi veto edecek
20:37 Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 4 bin 425 yeni vaka tespit edildi
20:36 Finlandiya, NATO'ya başvurmak için hazırlanıyor
20:32 Canlı anlatım! Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı başladı
20:31 Sokak köpekleriyle ilgili paylaşım yapan Tilbe: "İnsan öldüren köpekleri alın" dedim
19:49 Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den kiraladığı golcü Hull City'i uçurdu
19:40 Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı rahat geçti! Kupa Voley'de dev finalin adı belli oldu
19:12 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Çanakkale etabını kazanan Avustralyalı sporcu: Ülkelerimiz arasında artık barış var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 21:15:06. #1.12#
SON DAKİKA: Twitter'dan Elon Musk'ın şirketi almasını engellemeye yönelik adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement