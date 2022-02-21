Uber, 8 kişilik XL araçlarıyla İstanbul'da yeniden hizmete başladı! İşte ücret tarifesi

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yasaklanan Uber, açtığı davayı kazanınca yeniden hizmete başlamıştı. Sarı ve turkuaz taksilere aracılık yapan Uber'in XL adını verdiği minibüs boyutundaki hizmeti ise kullanılamıyordu. Uber Türkiye bugün yaptığı duyuruyla büyük araçların yeniden hizmete başladığını açıkladı.

"UBER SİYAH TAKSİ İSTANBUL'DA"

Uber Türkiye'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uber Siyah Taksi İstanbul'da! 8 yolcu kapasiteli, aileler ve arkadaş grupları için daha geniş oturma alanına sahip araçlarla Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla hizmetinizde. Hemen siz de çağırın, daha lüks ve konforlu bir yolculuğun tadını çıkarın!" denildi.

FİYATLANDIRMA SİYAH TAKSİ TARİFESİNE GÖRE YAPILACAK

İstanbul'da Uber Siyah Taksi'nin hayata geçirilmesinden büyük heyecan duyduklarını belirten Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Uber Siyah Taksi hizmeti yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin düzenlemelerine göre faaliyet gösteren, ticari taksi plakası taşıyan ve siyah renk lüks taksi kategorisinde çalışan araçlar tarafından sunulacak. Fiyatlandırma da yine UKOME tarafından belirlenen Siyah Taksi taksimetre fiyat tarifesine göre yapılacak. Hem yerli hem yabancı Uber kullanıcılarından yoğun talep bekliyoruz" dedi.

SİYAH TAKSİLERİN ÜCRETLENDİRMESİ DAHA PAHALI

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün (TUHİM) aktardığı bilgilere göre siyah taksi hizmeti sarı ve turkuaz taksilere göre daha pahalı. Uber'in sistemine dahil olan lüks taksilerin fiyatı hesaplaması da sarı taksilere göre yüzde 40 oranında fazla çıkıyor.

Açılış ücreti 11.90 TL olan siyah taksilerin kilometre başına ücreti 7.65 TL. Siyah taksilerde miminum ücret ise 34 TL. Yaygın olarak kullanılan sarı taksilerin açılış ücreti 7.00 TL, kilometre başına ücreti 4.50 TL ve yolculuk başına minimum ücreti ise 20.00 TL.