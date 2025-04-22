Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

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Altın fiyatlarının sürekli olarak artış göstermesi piyasalarda yeni bir dengesizliği daha ortaya çıkardı. Buna göre, bu sabah itibariyle 7 bin 110 liraya yükselerek rekor kıran çeyrek altın 3 adet olduğunda 21 bin 309 liraya tekabül ediyor. Bu son rakamla 2 çeyrek altın, 22 bin 104 lira olan asgari ücretle yarışmaya başlamış oldu.

22.04.2025 10:24
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Küresel piyasalarda yaşanan gerginlik, ticaret savaşları nedeniyle giderek artıyor. ABD'nin Çin ve Avrupa Birliği dahil dev ekonomilere karşı ilave gümrük vergisi kararları misillemeleri de beraberinde getiriyor. Pekin'in uyguladığı misillemeler Washington ile karşılıklı restleşme ve tehdide yönelince piyasalardaki risk algısı giderek artıyor. Bu güvensizlik ortamında güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Dün itibariyle ons altında yaşanan yeni zirveler bugün tazelendi. Bu sabah itibariyle gram altın 4 bin 297 liraya ulaşırken, çeyrek altın 7 bin 110 liraya yükseldi.

ÇEYREK ALTIN DA REKOR KIRDI

Altın fiyatlarındaki artışla birlikte düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altın da hareketlendi. Çeyrek altın tarihte ilk kez 7 bin 110 liraya ulaşarak rekor kırdı. Bu rakamla üç adet çeyrek altın 21 bin 330 liraya yükselmiş oldu. Sene başında 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücret sabit kalırken altın fiyatlarındaki artış çeyreklerle asgari ücret arasındaki makasın kapanmasına neden oldu. Öyle ki bu yıl başında asgari ücretle 5 çeyrek altın alınabilirken son rekorların ardından asgari ücretle artık 3 altın alınabilir oldu.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
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Asgari Ücret, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic:
    olsun. ot yeriz reisi yedirmeyiz. meeee 5 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    evet daha güçlü Türkiye maşallah akoyunlar altınları iz nerde 1 0 Yanıtla
  • Ates null:
    Vay halimize.İyice eridik. 0 0 Yanıtla
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