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Üçüncü etap TOKİ'nin yüzde 40'ı tamamlandı - Son Dakika

Üçüncü etap TOKİ'nin yüzde 40'ı tamamlandı

12.11.2021 15:50
Üçüncü etap TOKİ'nin yüzde 40'ı tamamlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden 3. etap TOKİ bölgesini ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, 805 konut, 2 ticarethane ve 1 caminin yükseldiği bölgede inşaatların yüzde 40'lara geldiğini duyurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden 3. etap TOKİ bölgesini ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, 805 konut, 2 ticarethane ve 1 caminin yükseldiği bölgede inşaatların yüzde 40'lara geldiğini duyurdu. Başkan Alper Taban 2022 yılının Ağustos ayında dairelerin hak sahiplerine teslim edileceğini müjdeledi.

Belediye Başkanı Alper Taban'ın seçim beyannamesinde de yer alan 3. etap TOKİ konutlarında yapım çalışması hummalı bir şekilde sürüyor. 400'ü aşkın personelin gece gündüz çalıştığı TOKİ bölgesinde 805 konut, 2 ticarethane ve 1 cami hızla yükseliyor. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile birlikte devam eden TOKİ inşaatlarını yerinde inceledi.

Hem inşaatlarla ilgili son durumu yerinde gören hem de çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, vatandaşlara müjde niteliğinde bilgiler verdi. Başkan Taban, şöyle konuştu: "Bugün 3. etap TOKİ bölgemizdeyiz. Burada başlayan ve devam eden çalışmaları yerinde görmek üzere buradayız. Bildiğiniz gibi 3. Etap TOKİ projesi seçim beyannamelerimiz arasında yer alan projelerden biri. Seçim öncesi ara dönemimizde vatandaşlarımızdan konut ihtiyacına dair talepler almıştık. Bu talepler neticesinde de şehrimizde TOKİ konutları yapılması durumunda vatandaşlarımızın talep edeceğini gördük. Sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde şehrimizde toplamda 805 konutun yer aldığı bir proje başlamış oldu."

2022 Ağustosta teslim edilecek

Taban, "Şu anda genel anlamda yüzde 40'lara gelmiş durumda. 2022 yılının Ağustos ayında proje zaten tamamlanıyor olacak. Burada çok hummalı bir çalışma görüyoruz. Yolları, binaları, ticaret alanları, sosyal donatı alanları hızlı şekilde yapılıyor. Burada 560 adet 2+1, 240 adet 3+1 konut bulunuyor. Beraberinde 2 ticaret merkezi ve 1 tane cami var. Ancak buraya bir de okul yapımıyla ilgili süreci işletiyoruz. Gerekli girişimler gerçekleşti. En kısa zamanda ihalesi yapılıp hayata geçirilecek. Aynı zamanda burada TOKİ marifetiyle yeni konutların yapılması noktasında da gerekli girişimleri yaptık. Malumunuz şehrimizde özellikle sanayi çok hızlı ilerliyor. Sanayi kuruluşları, işletmeler çok hızlı ilerliyor. Buna paralel olarak pek çok vatandaşımız çalışmak için şehrimize geliyor ve konut ihtiyacı doğuyor. Bu tür konutları içerisinde bulunduğumuz alanda yapmak istiyoruz. Hem burada yapılan binalar daha yüksek mevkide olduğundan çok daha havadar ve güzel bir manzaraya sahip. Vatandaşlarımızın da gerçekten burada şehrin hengamesinden, gürültüsünden uzakta sakin bir hayat yaşamış olacak. İnşallah burada 2022 Ağustos ayında vatandaşlarımızın konutlara yerleştiği süreci hep birlikte yaşıyor olacağız" dedi. - BURSA

Üçüncü etap TOKİ'nin yüzde 40'ı tamamlandı
Üçüncü etap TOKİ'nin yüzde 40'ı tamamlandı
Üçüncü etap TOKİ'nin yüzde 40'ı tamamlandı

Alper Taban, İnegöl, Bursa, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üçüncü etap TOKİ'nin yüzde 40'ı tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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