Uğur Okulları'nda "Kitap Benim" projesi - Son Dakika

Uğur Okulları beş yıldır devam eden "Kitap Benim" projesini sürdürüyor.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, tüm kademelerdeki öğrenciler her gün okulda belirlenen ders saatinde 20 dakika kitap okuyor. Türkiye'nin 52 ilinde 112 okulda eğitim gören Uğur Okulları öğrencileri, Kütüphaneler Haftası kapsamında ise kitap okuma saatini okul dışına taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Ergez, kitap okumanın önemin "5 dil 2 beceri temelli eğitim felsefemizin başında gelen anadil eğitimi kapsamında, öğrencilerimizin Türkçe'yi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, geniş kelime hazinesine sahip olma ve imla kurallarını bilme gibi beceriler ile donanması öncelikli hedeflerimiz arasında. Bunu elde etmenin ilk adımı öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Kitap okumaya verdikleri önemle akademik başarıyı ve sınav başarısını da desteklediklerini aktaran Ergez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okullarımızın tümünde, özel kitap okuma alanlarımızda, sınıflarımızda, kütüphanelerimizde her gün 20 dakikalık serbest okuma saatlerimizle öğrencilerimize kitap okuma bilincini aşılamayı, farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Okullarımızdaki tüm personelimiz aynı anda bu etkinliğe dahil oluyor. Projemiz ile öğrencilerimizin ve tüm çalışanlarımızın yeni dünyalar keşfetmelerini arzu ediyoruz. Kütüphaneler Haftası kapsamında ise tüm öğrencilerimiz açık alanlarda kitap okuyarak toplumda farkındalık yaratmayı başardı. Okuma bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılamayı hedefleyen eğitimciler olarak tüm öğrencilerimizle gurur duyuyoruz."