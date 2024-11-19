İstanbul Bebek sahilinde yer alan "Sadıkoğlu Yalısı" yeni sahiplerinin ekonomik sıkıntılar yaşaması dolayısıyla "uğursuz" olarak anılmaya başladı.
Yalıya adını veren Sadıkoğlu Ailesi'nin üyesi Kahraman Sadıkoğlu, Dubai'de yaptığı bir işte yaşadığı sorun nedeniyle 5 milyon dolarlık teminatı ödeyebilmek için aile yalısını satmak zorunda kaldı.
Ünlü iş insanı Emin Hitay'ın yalıyı satın almasının akabinde işler bozuldu. Hitay 2019 yılında yalıyı 35 milyon dolara Habib Cem Bahadır'a sattı.
Sabah'ın haberine göre; yalının yeni sahibi Bahadır'a ise önceki hafta haciz geldi. Bahadır'ın Katar'da yaptığı inşaatta çalıştırdığı işçileri tazminatsız işten çıkardığı ve işçilerin açtıkları davayı kazandığı öğrenildi. İşçilerin avukatı da geçtiğimiz hafta polis eşliğinde yalıya gelerek haciz işlemi başlattı.
Yalıyı satın alanların art arda yaşadığı sorunların akabinde sosyetede yalının "uğursuz" olduğu iddiaları konuşulmaya başladı.
Son Dakika › Ekonomi › 'Uğursuz yalı'nın son sahibine de haciz geldi - Son Dakika
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