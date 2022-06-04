Ukrayna'daki tahılların tahliyesi için İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Ukrayna'daki tahılların tahliyesi için İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleştirilecek

04.06.2022 19:22

Ukrayna'daki tahılların tahliyesi için İstanbul'da 4'lü bir zirve gerçekleşecek. Toplantıya Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcileri katılacak. Toplantının önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Avrupa'nın tahıl deposu olan Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaş, enerjinin ardından gıda sektörünü de etkiledi. Dünyayı bekleyen gıda krizinin çözümü için önümüzdeki günlerde İstanbul'da 4'lü bir zirve gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıya Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcileri katılacak.

YOL HARİTASININ DETAYLARI ELE ALINACAK

Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri ile yürüttüğü müzakereler sonucunda "tahıl koridoru"nun işleyişine ilişkin BM çatısı altında yol haritası hazırlandı. Önümüzdeki günlerde tüm tarafların İstanbul'da bir araya gelerek yol haritasının detaylarını ele alması bekleniyor.

KOMUTA MERKEZİ İSTANBUL OLACAK

Başta bölgedeki deniz mayınlarının temizliği olmak üzere gemilerin güzergahı, sigortası, güvenliği, komuta merkezinde yer alacak görevliler gibi konular dörtlü toplantıda değerlendirilecek. Ukrayna ve Rusya'nın da olumlu yaklaştığı mekanizma ile Karadeniz'deki limanların çevresinde mayın temizliği yapılarak tahıl stokunun dış pazarlara güvenli şekilde ulaşması sağlanacak.

Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuğu ile BM'nin koordinasyonunda İstanbul'da kurulması planlanan merkez aracılığıyla Ukrayna ve Rusya'daki 20 milyon ton tahılın küresel pazarlara sunulması planlanıyor.

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Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'daki tahılların tahliyesi için İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleştirilecek - Son Dakika
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