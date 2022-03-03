Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatında resmi sertifika ve belge istisnası - Son Dakika
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Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatında resmi sertifika ve belge istisnası

03.03.2022 04:47
Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatında resmi sertifika ve belge istisnası

UKRAYNA'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgelere ilişkin istisna getirildi.

UKRAYNA'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgelere ilişkin istisna getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Kararla, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Ukrayna özelindeki tarım ürünleri ithalatına istisna getirildi. Buna göre; Türkiye'de gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla, Ukrayna'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, Ukrayna yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmayacak. Resmi kontroller, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülecek.


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cumhurbaşkanı, Ukrayna, Gazete, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatında resmi sertifika ve belge istisnası - Son Dakika


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