Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kiev'de görüşmesinin ardından "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki ziyareti sırasında Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını onaylamaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşa sürecine destek ve ikili işbirliğini derinleştirmek amacıyla Kiev'de temaslarda bulunarak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Ziyarete ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi, adil ve kalıcı barışın tesisiyle, savaş sonrası yeniden inşa sürecinde atılması gereken adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bölgemizdeki sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi ve ikili ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY: ANLAŞMA İÇİN HAZIRIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada,"Türk iş dünyasının Ukrayna'da temsil edilmesi önemli. Devletimiz bu konuda Türkiye'nin gösterdiği desteğe özellikle de "Bayraktar" teminine büyük önem veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki ziyareti sırasında Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını onaylamaya hazırız" ifadelerini kullandı.