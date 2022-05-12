Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: 2050'ye bugünden hazırlanmalıyız - Son Dakika

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi. Muhalefetin sıklıkla eleştirdiği Kanal İstanbul Projesi'ne değinen Bakan İsmailoğlu, projenin gerekliliğinden bahsetti. Kanal İstanbul'un tamamen bir ihtiyaçtan doğan proje olduğunu söyleyen Bakan İsmailoğlu, projenin dünyada bir ilk olmadığını söyledi.

"MISIR, YILDA 5.6 MİLYAR DOLAR PARA KAZANIYOR"

Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul bir ilk değil. Dünyanın birçok yerinde kanal var. Süveyş Kanalı, Panama Kanalı ve diğer kanallar hep ihtiyaçtan ve gelir hesabıyla yapılmıştır. Süveyş Kanalı kapandığında tam 10 milyar dolarlık kaybı oldu. Mısır, her yıl Süveyş Kanalı'ndan 5.6 milyar dolar para kazanıyor. Yılda geçen gemi sayısı da 22 bindir. Biz 40 bin gemi geçiriyoruz İstanbul Boğazı'ndan." ifadelerini kullandı.

"MONTRÖ İLE BİR İLGİSİ YOK"

Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Montrö ile Kanal İstanbul'un hiçbir ilgisi yok. Kanal İstanbul da bölgede çok büyük ekonomik gelişmelere yol açacak bir projedir. Vatandaşımıza hizmet konusunda bize yapılan eleştiri ve öneriler her zaman başımızın üstündedir. Ancak, üzerinde uzun süredir tartışılan ve projelerin tüm yönleri ile tartışıldığı bir proje için ısrarla ret kampanyasını da kabul etmenin anlamı yok.

"2050'DE 78 BİN GEMİ GEÇECEK"

Zeytinburnu sahilinde onlarca yüzlerce gemi Boğaz'ı geçmek için bekliyor. O gemiler rölantide durduğu sürece günlük 100 litre yakıt harcıyor. Boğazdaki bir gemi yangını yüzünden neler yaşadığımız unutulmadı. Karadeniz'de tüm ülkeler limanlarına yatırım yapıyor. Ticari hacimleri büyüyor. 2050'de Boğaz'dan 78 bin gemi geçmesi gerekiyor. Bunun hazırlıklarının bugünden yapılması gerekiyor."

KAMU BÜTÇESİ İLE 20 YIL SONRA BELKİ YAPILABİLECEKTİ

Bakan Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti: "İhtiyaç analizleri doğrultusunda projeler ortaya çıkıyor. Parasal olarak biz bunu devlet bütçesiyle yapmaya kalksaydık bunu belki 20 yıl sonra yapar olurduk. Kuzey Marmara otoyolu da buna benzer ihtiyaç analizleri ile ortaya çıkmıştır. Kamu bütçesinden karşıladığımız projeler de projelerin gerekliliği ve onun getireceği ekonomik faydalar bunun belirleyici noktasıdır. 172 milyar dolarlık proje gerçekleştirdik. Bunun yüzde 20'sini ancak YİD ile gerçekleştirdik. Yüzde 80'i ise kamu bütçesi ile yapıldı.

BOĞAZ KÖPRÜSÜ YÜZÜNDEN TÜRKİYE'NİN ACİL İHTİYAÇLARI YILLARCA ERTELENDİ

Kamu bütçesinden 1. Boğaz Köprüsü yapıldı. Onu da eleştirenler bugün YİD modeli ile yapılan projelere de karşı çıkıyor. Bizim bütçemiz belli. Biz tüm projeleri kamu bütçesi ile yapamayız. 1. Boğaz Köprüsü kamu bütçesi ile yapıldı ancak Türkiye'nin yıllarca projeleri bu yüzden ertelendi. Bugün ise Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda bu projeleri hayata gerçekleştiriyoruz.

BOLU DAĞI'NIN GECİKMESİNİN DEVLETE KAYBI 400 MİLYON DOLAR

Çanakkale Köprüsü yapılmasan demek bir görüştür, ama bu proje yapılması gerekiyor. Devletin kaynaklarından 8 milyar dolar bu proje için kaç yılda ayrılacaktı. Bolu Dağı projesi en büyük örnektir. 17 yılda tamamlanan Bolu Dağı tünelinin 10 yıl gecikmesinin ülkeye maliyeti 400 milyon dolardır. Çanakkale köprüsüne 250 arkadaşımız hizmet veriyor. 2.5 milyar dolarlık hizmetin geri dönüşü için çabasını sürdürüyor.

"FİRMALAR GELSİN TEKLİF VERSİNLER"

Yap İşlet Devret'te köprü ve karayolları için geçiş garantisi verilmesi konusunda muhalefet iddialarını tamamen yalana dayandırıyor. Bu projeleri sadece 5 firma değil, 30 firma iş yapıyor. Bu konuda birikimi olan tüm firmalar da ihaleye girsin. 37.5 milyar dolarlık projemiz var, donanımı olan ve uygun teklifi verecek firmalar gelsin teklif versinler. Biz maliyetleri belirlerken tüm işletme sürecini değerlendirirek rakam ortaya koyuyoruz. 12 yıl süreli bir işletme. Daha birinci yıl dolmadan bizi eleştirmeye başladılar. Bugün İstanbul Havalimanı en atıl arazide 10 milyar euroluk yatırım yapıldı. Devletin kasaından bir kuruş para çıkmadığı gibi, ilk yıl 22 milyon euroluk da devletin kasasına para aktarıldı.

"2040'TA TÜM PROJELER KENDİ KAYNAĞIMIZLA YAPILACAK"

Biz karayollarına para ödüyoruz, ancak havalimanlarından akış başladı. 2024'de geri dönüşler başlayacak. 2030'dan itibaren de büyük gelir elde edecek. 2040'tan itibaren de bakanlık tüm projelerini kendi kaynağı ile yapacak hale gelecek.

Türkiye'nin 225 milyar dolarlık dış ticaret hacmi yapılan bu yatırımlarla mümkün oldu. Otoyollar ve bölünmüş yollarla trafik kazalarında yüzde 80'lik azalma yaşandı vatandaşa güven geldi, kalite ve hız geldi. Projeler ihtiyaç olduğu yerde gerçekleştiriliyor. Rize-Arvin Havalimanı 58. havalimanı. Önümüzde sayılı yapımı süren havalimanları kaldı. 61. havalimanı ile ihtiyaçların büyük bölümü karşılanmış olacak."