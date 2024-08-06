Uraloğlu: Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, gerekli kurala uyulunca açılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Uraloğlu: Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, gerekli kurala uyulunca açılacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'ın açılıp açılmayacağına yönelik yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu "Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, talepleri karşıladıklarında erişimi sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Uraloğlu'nun sözleri salonda alkış tufanı kopardı.

06.08.2024 13:14  Güncelleme: 13:28
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından paylaştığı taziye mesajlarının Instagram tarafından sansürlendiğini ifade etmişti. Altun'un bu açıklamasından dakikalar sonra ise BTK, milyarlarca üyesi olan popüler sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos Cuma günü itibarıyla erişim engeli getirmişti.

BAKAN URALOĞLU: İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMIŞ DEĞİLİZ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün Instagram yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz" açıklamasında bulunurken META şirketinin de savunmasında ABD'nin Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve paylaşımların algoritmalarla engellendiğini ifade ettiği öğrenildi.

URALOĞLU'NDAN YENİ BİR AÇIKLAMA DAHA

Erişim engelinin 5. gününde kameraların karşısına geçerek sosyal medya platformu Instagram ile ilgili son durumu paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu salonda alkış tufanı koparan sözler sarf etti.

Uraloğlu: Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, gerekli kurala uyulunca açılacak

"CİDDİ BİR AŞAMA KAYDETTİK"

Bakan Uraloğlu "Instagram'ın erişimini neden durdurduk? Katalog suçlarla ilgili istediğimiz adımları atmadılar. İki toplantı yapıldı. Karşı tarafa hassasiyetlerimizi anlattık. Burada şunu asla kaçırmamız lazım; bir şirket düşünün, onun kendi kuralları kadar bizim ülkemizin kanunları var. Bizim bazı taleplerimize 'Şirketimizin kuralları' diyorlar. İyi de siz bu ülkede faliyet gösteriyorsunuz. Bu ülkenin kanunları yok mu? Elbette var. Siz de bunlara uymak zorundasınız. İsmail Haniye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edilmiyor. Ciddi bir aşama kaydettik. Zannediyorum ki çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar" diye konuştu.

"GEREKENLER YERİNE GELİNCE AÇILACAK"

Uraloğlu şöyle devam etti; "Instagram yetkilileriyle iki toplantı yapıldı, hassasiyetlerimizi ilettik. Ciddi aşama kaydedildi, gerekler yerine gelince engel kalkacak" dedi.

Uraloğlu: Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, gerekli kurala uyulunca açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Sosyal Medya, Instagram, Sözler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uraloğlu: Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, gerekli kurala uyulunca açılacak - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Ümit Demir : Keşke açilmasa tiktok dahilçocuklarda yetişkinlerde ne terbiye ne ahlak koydu.yuvalar dağıldı halada içimizde .. 61 29 Yanıtla
  • Yavuz Çakır: istersen aç paşam vpn sagolsun 28 17 Yanıtla
  • alos : AÇMAAA. AMA AÇTIRIRLAR ELDE DEĞİL. 33 9 Yanıtla
  • Serkan Basar: yiyemeyeceğin yatağın altına yatmayacaksın derler bizim buralarda 24 4 Yanıtla
  • Hilmi aytürk: ülkede küfürsüz yaşamak mümkün degilmi ?????? 9 4 Yanıtla
  • Mahmut Kaya: Bekliyoruz 10 0 Yanıtla

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