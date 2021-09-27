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İstanbul Havalimanı bugüne kadar 100 milyonu aşkın yolcuyu ağırladı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı bugüne kadar 100 milyonu aşkın yolcuyu ağırladı

27.09.2021 12:40
İstanbul Havalimanı bugüne kadar 100 milyonu aşkın yolcuyu ağırladı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nın 27 Eylül itibarıyla 100 milyonu aşkın yolcuya ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nın 27 Eylül itibarıyla 100 milyonu aşkın yolcuya ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar iç hatta 27 milyon 343 bin 141, dış hatta 72 milyon 684 bin 722 olmak üzere toplam 100 milyon 27 bin 863 yolcunun ağırlandığını bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nda 198 bin 46'sı iç hat, 507 bin 940'ı dış hat olmak üzere toplam 705 bin 986 uçak seferi gerçekleştirildiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Arka arkaya ödüller alarak adından söz ettiren İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 100 milyonu aştı. İstanbul Havalimanı, dev kapasitesiyle Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptı. Bu durum ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıdı. Fiziki altyapısı, teknoloji yatırımları, hizmet kalitesi ile havacılık sektörünün adeta baş tacı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nın uluslararası aktarma merkezi konumunu her geçen gün daha da güçlendirdiğine dikkati çekti.

İstanbul Havalimanı, dünya çapında prestijli kurumların takdirini kazanıyor

İstanbul Havalimanı, dünya çapında prestijli kurumların takdirini kazanarak art arda ödüller almaya devam ediyor.

Havalimanı, New York merkezli, dünyaca ünlü Travel and Leisure dergisinin "World's Best Awards 2021" anketinde "Dünyanın En İyi 10 Havalimanı" arasında yer aldı.

Anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bıraktı.

Singapur Changi Havalimanı'nın 93,45 puanla birinci olduğu listede İstanbul Havalimanı 91,17 puanla ikinciliğe yerleşti.

Dergi okurlarının oylarıyla belirlenen listede İstanbul Havalimanı, ilk 10 arasına en yüksek sıradan giriş yaptı. 11 Ocak'ta başlayan oylama 10 Mayıs'ta sona ererken İstanbul Havalimanı'nın en yüksek oyu alan havalimanlarından olduğu belirtildi.

İstanbul Havalimanı, Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında 20 milyon 972 bin 497 yolcuya hizmet vererek ilk sırada yer aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce açıklanan bu yılın 8 aylık verilerine göre, iç hatlarda 6 milyon 291 bin 783, dış hatlarda 14 milyon 680 bin 714 olmak üzere toplam 20 milyon 972 bin 497 yolcu trafiği oldu.

İstanbul Havalimanı, Adil Karaismailoğlu, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı bugüne kadar 100 milyonu aşkın yolcuyu ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı bugüne kadar 100 milyonu aşkın yolcuyu ağırladı - Son Dakika
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