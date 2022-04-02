Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatını inceledi - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatını inceledi

02.04.2022 12:12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatında incelemede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatında incelemede bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, havalimanında Malatya Valisi Aydın Baruş ve il protokolünce karşılandı.

Daha sonra Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatına geçen Bakan Karaismailoğlu, yetkililerden çalışmalarla ilgili brifing aldı.

İnşaatta inceleme yapan Karaismailoğlu, şantiye çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

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Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı, Malatya, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatını inceledi - Son Dakika


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