"Ülke batıyor" diyen İhracatçılar Meclisi Başkanı geri adım attı - Son Dakika
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Ekonomi

"Ülke batıyor" diyen İhracatçılar Meclisi Başkanı geri adım attı

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"Ülke batıyor; yüzde 50 faiz oranıyla bir ülkenin ayakta kalması mümkün değil" çıkışıyla tartışma yaratan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe bugün yaptığı yazılı açıklamayla sözlerine açıklık getirdi. Gültepe aslında firmaların zor durumda olduğuna vurgu yapmak istediğini ifade etti.

05.11.2024 10:32  Güncelleme: 10:57
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yüksek faiz oranlarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek "Ülke batıyor; yüzde 50 faiz oranıyla bir ülkenin ayakta kalması mümkün değil" çıkışında bulunmuştu.

SÖZLERİ BÜYÜK SES GETİRDİ

Gültepe'nin sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bugün yaptığı yazılı açıklamada sözlerine açıklık getirdi. Gültepe, aslında firmaların zor durumda olduğuna vurgu yapmak istediğini belirtti.

YAZILI AÇIKLAMADA BULUNDU

Gültepe yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Röportajda, yüzde 50'yi aşan faiz oranlarıyla yatırım, üretim, istihdam ve nihayetinde ihracatın artırılmasının zor olduğunu vurgulamak istedim. İş dünyasında yüksek faiz beklentileri olumsuz etkiliyor, bu nedenle firmalar ciddi bir baskı altında. Konuyu açıklarken sehven 'ülke batıyor' dedim ancak aslında 'firmalar batıyor' demek istedim."

"İHRACATI ARTIRMA GAYRETİMİZ SÜRECEK"

Ayrıca Gültepe, ihracatçıların yaşadığı rekabet zorluklarını dile getirerek TİM olarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için üretim, istihdam ve ihracatı artırma gayretlerinin süreceğini ifade etti.

'Ülke batıyor' diyen İhracatçılar Meclisi Başkanı geri adım attı
"Ülke batıyor" diyen İhracatçılar Meclisi Başkanı geri adım attı

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Mustafa Gültepe, İş Dünyası, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Ülke batıyor' diyen İhracatçılar Meclisi Başkanı geri adım attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mehmet Yılmaz:
    bunlar alışmış döviz yükselsin diye dua eden tipler avanta para peşindeler 31 11 Yanıtla
  • Hasan 78:
    geri adım attırsalarda en azından doğruyu söylemişsin.. 20 17 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Doğru SöylemiŞ 15 18 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir:
    Kim bilir hangi polis kapısına dayandıda tehtihtitle geri adım attı ülke mafyacıkla dönüyor artık 16 15 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Tehdit edildi artık bunları biliyoruz .. şimdi ben söylüyorum. ÜLKE BATIYOR YAĞMALANIYOR TALAN EDİLİYOR 19 9 Yanıtla
  • Fuzuli:
    Çevir kazı yanmasın dostum!! 25 1 Yanıtla
  • Neşe yer:
    Doğru söylüyor bana göre. 11 12 Yanıtla
  • Efruz Bozkurt:
    Biz anladık başkan. Merak etme 16 3 Yanıtla
  • Ugur Sonmez:
    Bu ülkenin şu anki durumuna en az tepedekiler kadar bu ihracatçılar sebep oldu kur yükselmesinden hepsi köşeyi döndü 11 4 Yanıtla
  • Harun Gençtürk:
    Çevir kazığı yanmasın 13 0 Yanıtla
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