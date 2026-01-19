Ulusal Varlık Fonları Konseyi Üyesi Sertan Ayçiçek: Parayı gelmesi için ikna edemezsiniz; ama siz paranın olduğu yere gidebilirsiniz

Küresel sermaye dengeleri sessiz ama köklü bir dönüşümden geçiyor. Bir zamanlar devlet rezervlerinin temkinli bekçileri olarak görülen ulusal varlık fonları, bugün dünyanın en güçlü stratejik yatırımcıları ve fiilen yeni nesil girişim sermayedarları hâline geliyor. Tanınmış iş insanı ve Ulusal Varlık FonlarıKonseyi üyesi Sertan Ayçiçek'e göre bu dönüşümü doğru okuyan şirketler, yalnızca finansman değil; sürdürülebilir bir ticari diplomasi gücü de elde ediyor.

Devlet rezervlerinden küresel strateji masasına

On yıllar boyunca ulusal varlık fonlarının (Sovereign Wealth Funds – SWF) rolü netti: sermayeyi korumak, portföyleri istikrarlı tutmak ve ağırlıklı olarak halka açık piyasalarda düşük riskle konumlanmak. Ancak bu tablo artık geçerliliğini yitirdi.

Bugün dünyanın önde gelen ulusal varlık fonları, küresel ekonominin en uzun vadeli, en stratejik ve en etkili yatırımcıları arasında yer alıyor. Dahası, bu fonlar artık yalnızca borsalarda değil; yeniliğin doğduğu, ölçeklendiği ve küresel liderliğin inşa edildiği özel şirketlerde ve start-up'larda doğrudan pozisyon alıyor.

Sertan Ayçiçek bu dönüşümü şu sözlerle özetliyor:

"Parayı gelmesi için ikna edemezsiniz; ama siz paranın olduğu yere gidebilirsiniz. Bugünün dünyasında sermaye artık kapı kapı dolaşmıyor. Doğru stratejiye, yönetişime ve ölçek vizyonuna sahip projeleri seçiyor."

Pasif sermayeden stratejik ortaklığa

Küresel piyasalardaki dalgalanma, jeopolitik kırılmalar ve ekonomik bloklaşma; ulusal varlık fonlarını klasik portföy yaklaşımından uzaklaştırıyor. Bunun yerine fonlar, doğrudan özel sektör yatırımlarına yöneliyor.

Son yıllarda Körfez bölgesi, Asya ve Avrupa'daki farklı finans merkezlerinde yaptığım temaslar, bu dönüşümün teoriden çoktan çıktığını ortaya koyuyor.

Bu yeni dönemde SWF'ler yalnızca azınlık hissesi alan finansal yatırımcılar değil; yönetim süreçlerine katılan, uzun vadeli büyüme stratejilerini birlikte şekillendiren ve yatırımlarını ulusal sanayi politikalarıyla uyumlu hâle getiren stratejik ortaklar olarak konumlanıyor.

Bu dönüşüm, küresel finans otoritelerinin analizleriyle de teyit ediliyor. Uluslararası resmi finans kuruluşlarını ve büyük kurumsal yatırımcıları bir araya getiren OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum), son analizlerinde ulusal varlık fonlarının artık klasik girişim sermayesi fonlarının üstlendiği rolü benimsediğine dikkat çekiyor.

OMFIF'e göre:

Birçok ulusal varlık fonu kendi venture capital platformlarını kuruyor

Erken aşama teknoloji şirketlerine, halka arz öncesinde doğrudan yatırım yapıyor

Hızlı çıkış yerine uzun vadeli küresel ölçeklenmeyi hedefliyor

Ayçiçek bu noktayı şöyle yorumluyor:

"Geleneksel venture capital kâr

maksimizasyonu odaklıdır.

Ulusal varlık fonları ise rekabet gücü, teknolojik egemenlik ve endüstriyel liderlik inşa eder."

Bu yaklaşım, özellikle küresel ölçekte büyüme hedefi olan şirketler için oyunun kurallarını kökten değiştirir.

Neden ulusal varlık fonları bu kadar kritik?

Ulusal varlık fonlarının sunduğu değer, sağladıkları finansmanla sınırlı değil:

Küresel ölçekte itibar ve değerleme artışı

Politik ve stratejik karar mekanizmalarına erişim

Kısa vadeli çıkış baskısı olmayan sabırlı sermaye

Nesiller arası zaman perspektifiyle uzun soluklu büyüme

Ayçiçek'e göre bu yaklaşım, özellikle teknoloji ve jeopolitiğin kesiştiği alanlarda benzersiz bir avantaj sağlıyor:

"Ulusal varlık fonları çeyrek dönem kârını değil, on yıllık rekabet gücünü düşünür.

Bu da onları büyük dönüşümlerin doğal ortağı hâline getirir."

Teknoloji, sağlık ve enerji ön planda

Bugün ulusal varlık fonlarının yatırım radarında üç ana eksen öne çıkıyor:

Teknoloji: Yapay zekâ, yarı iletkenler, dijital altyapı, ileri üretim

Sağlık ve biyoteknoloji: Demografik baskılar ve hızlanan medikal inovasyon

Enerji: Yenilenebilir kaynaklar, temiz yakıtlar ve sürdürülebilir altyapı

Uber, XPeng ve Lucid Motors gibi küresel şirketlerin ulusal varlık fonlarıyla ilişkilendirilmesi, bu etkinin artık teorik bir tartışma olmaktan çıktığını, pratikte ve ölçülebilir biçimde karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.

Yeni nesil girişim sermayedarları

Uluslararası finans çevrelerinde yapılan analizler, ulusal varlık fonlarının giderek klasik girişim sermayesi fonlarının rolünü üstlendiğini ortaya koyuyor. Birçok fon, özel olarak kurulan venture platformları aracılığıyla erken aşama yatırımlara yöneliyor.

Ancak aradaki temel fark net:

Hızlı çıkış değil, kalıcı ölçek

Spekülatif değerleme değil, stratejik liderlik

Salt finansman değil, endüstriyel yön verme

Bu nedenle Ayçiçek'e göre, "ulusal varlık fonları artık sadece inovasyonu finanse etmiyor; küresel endüstri mimarisini şekillendiriyor."

Önümüzdeki on yıl: Sessiz ama sert rekabet

Önümüzdeki 5–10 yıllık dönemde, özellikle yapay zekâ, yeşil enerji, dijital altyapı ve biyoteknoloji alanlarında ulusal varlık fonlarının özel sektör yatırımlarının daha da hızlanması bekleniyor. Bu tablo, özel sektör için tarihsel bir fırsat anlamına geliyor.

"Doğru hizalanmış bir proje ile egemen sermaye buluştuğunda sadece kapılar açılmaz;girişimcilik kuralları yeniden yazılır."

Ayçiçek, ulusal varlık fonlarıyla çalışmak isteyen şirketlerin artık "sermaye arayan" değil; stratejik ortaklığa hazır, küresel düşünen aktörler olarak konumlanması gerektiğini vurguluyor.

Sertan Ayçiçek, ulusal varlık fonlarıyla stratejik ortaklık, eş-yatırım yapıları veya uzun vadeli egemen sermaye erişimi hedefleyen özel şirketlerin; SWF ekosisteminde konumlanma, stratejik uyum ve erişim yollarını değerlendirmeküzere kendisiyle temas kurabileceğini ifade ediyor.

Ayçiçek, Londra merkezli IKAR Holdings'in CEO'su olarak görev yapmaktadır. Sovereign Wealth Funds (SWF) Konseyi üyesi olmasının tanı sıra, Uluslararası Rekabet Akademisi Yönetim Kurulu üyesi ve Cenevre'deki İsviçre Liderlik Akademisi'nin Başkan Yardımcısıdır.