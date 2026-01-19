Ulusal Varlık Fonları Konseyi Üyesi Sertan Ayçiçek: Parayı gelmesi için ikna edemezsiniz; ama siz paranın olduğu yere gidebilirsiniz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ulusal Varlık Fonları Konseyi Üyesi Sertan Ayçiçek: Parayı gelmesi için ikna edemezsiniz; ama siz paranın olduğu yere gidebilirsiniz

Ulusal Varlık Fonları Konseyi Üyesi Sertan Ayçiçek: Parayı gelmesi için ikna edemezsiniz; ama siz paranın olduğu yere gidebilirsiniz
19.01.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel sermaye dengeleri sessiz ama köklü bir dönüşümden geçiyor. Bir zamanlar devlet rezervlerinin temkinli bekçileri olarak görülen ulusal varlık fonları, bugün dünyanın en güçlü stratejik yatırımcıları ve fiilen yeni nesil girişim sermayedarları hâline geliyor. Tanınmış iş insanı ve Ulusal Varlık Fonları Konseyi üyesi Sertan Ayçiçek'e göre bu dönüşümü doğru okuyan şirketler, yalnızca finansman değil; sürdürülebilir bir ticari diplomasi gücü de elde ediyor.

Küresel sermaye dengeleri sessiz ama köklü bir dönüşümden geçiyor. Bir zamanlar devlet rezervlerinin temkinli bekçileri olarak görülen ulusal varlık fonları, bugün dünyanın en güçlü stratejik yatırımcıları ve fiilen yeni nesil girişim sermayedarları hâline geliyor. Tanınmış iş insanı ve Ulusal Varlık FonlarıKonseyi üyesi Sertan Ayçiçek'e göre bu dönüşümü doğru okuyan şirketler, yalnızca finansman değil; sürdürülebilir bir ticari diplomasi gücü de elde ediyor.

Devlet rezervlerinden küresel strateji masasına

On yıllar boyunca ulusal varlık fonlarının (Sovereign Wealth Funds – SWF) rolü netti: sermayeyi korumak, portföyleri istikrarlı tutmak ve ağırlıklı olarak halka açık piyasalarda düşük riskle konumlanmak. Ancak bu tablo artık geçerliliğini yitirdi.

Bugün dünyanın önde gelen ulusal varlık fonları, küresel ekonominin en uzun vadeli, en stratejik ve en etkili yatırımcıları arasında yer alıyor. Dahası, bu fonlar artık yalnızca borsalarda değil; yeniliğin doğduğu, ölçeklendiği ve küresel liderliğin inşa edildiği özel şirketlerde ve start-up'larda doğrudan pozisyon alıyor.

Sertan Ayçiçek bu dönüşümü şu sözlerle özetliyor:

"Parayı gelmesi için ikna edemezsiniz; ama siz paranın olduğu yere gidebilirsiniz. Bugünün dünyasında sermaye artık kapı kapı dolaşmıyor. Doğru stratejiye, yönetişime ve ölçek vizyonuna sahip projeleri seçiyor."

Pasif sermayeden stratejik ortaklığa

Küresel piyasalardaki dalgalanma, jeopolitik kırılmalar ve ekonomik bloklaşma; ulusal varlık fonlarını klasik portföy yaklaşımından uzaklaştırıyor. Bunun yerine fonlar, doğrudan özel sektör yatırımlarına yöneliyor.

Son yıllarda Körfez bölgesi, Asya ve Avrupa'daki farklı finans merkezlerinde yaptığım temaslar, bu dönüşümün teoriden çoktan çıktığını ortaya koyuyor.

Bu yeni dönemde SWF'ler yalnızca azınlık hissesi alan finansal yatırımcılar değil; yönetim süreçlerine katılan, uzun vadeli büyüme stratejilerini birlikte şekillendiren ve yatırımlarını ulusal sanayi politikalarıyla uyumlu hâle getiren stratejik ortaklar olarak konumlanıyor.

Bu dönüşüm, küresel finans otoritelerinin analizleriyle de teyit ediliyor. Uluslararası resmi finans kuruluşlarını ve büyük kurumsal yatırımcıları bir araya getiren OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum), son analizlerinde ulusal varlık fonlarının artık klasik girişim sermayesi fonlarının üstlendiği rolü benimsediğine dikkat çekiyor.

OMFIF'e göre:

  • Birçok ulusal varlık fonu kendi venture capital platformlarını kuruyor
  • Erken aşama teknoloji şirketlerine, halka arz öncesinde doğrudan yatırım yapıyor
  • Hızlı çıkış yerine uzun vadeli küresel ölçeklenmeyi hedefliyor

Ayçiçek bu noktayı şöyle yorumluyor:

"Geleneksel venture capital kâr

maksimizasyonu odaklıdır.

Ulusal varlık fonları ise rekabet gücü, teknolojik egemenlik ve endüstriyel liderlik inşa eder."

Bu yaklaşım, özellikle küresel ölçekte büyüme hedefi olan şirketler için oyunun kurallarını kökten değiştirir.

Neden ulusal varlık fonları bu kadar kritik?

Ulusal varlık fonlarının sunduğu değer, sağladıkları finansmanla sınırlı değil:

  • Küresel ölçekte itibar ve değerleme artışı
  • Politik ve stratejik karar mekanizmalarına erişim
  • Kısa vadeli çıkış baskısı olmayan sabırlı sermaye
  • Nesiller arası zaman perspektifiyle uzun soluklu büyüme

Ayçiçek'e göre bu yaklaşım, özellikle teknoloji ve jeopolitiğin kesiştiği alanlarda benzersiz bir avantaj sağlıyor:

"Ulusal varlık fonları çeyrek dönem kârını değil, on yıllık rekabet gücünü düşünür.

Bu da onları büyük dönüşümlerin doğal ortağı hâline getirir."

Teknoloji, sağlık ve enerji ön planda

Bugün ulusal varlık fonlarının yatırım radarında üç ana eksen öne çıkıyor:

  • Teknoloji: Yapay zekâ, yarı iletkenler, dijital altyapı, ileri üretim
  • Sağlık ve biyoteknoloji: Demografik baskılar ve hızlanan medikal inovasyon
  • Enerji: Yenilenebilir kaynaklar, temiz yakıtlar ve sürdürülebilir altyapı

Uber, XPeng ve Lucid Motors gibi küresel şirketlerin ulusal varlık fonlarıyla ilişkilendirilmesi, bu etkinin artık teorik bir tartışma olmaktan çıktığını, pratikte ve ölçülebilir biçimde karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.

Yeni nesil girişim sermayedarları

Uluslararası finans çevrelerinde yapılan analizler, ulusal varlık fonlarının giderek klasik girişim sermayesi fonlarının rolünü üstlendiğini ortaya koyuyor. Birçok fon, özel olarak kurulan venture platformları aracılığıyla erken aşama yatırımlara yöneliyor.

Ancak aradaki temel fark net:

  • Hızlı çıkış değil, kalıcı ölçek
  • Spekülatif değerleme değil, stratejik liderlik
  • Salt finansman değil, endüstriyel yön verme

Bu nedenle Ayçiçek'e göre, "ulusal varlık fonları artık sadece inovasyonu finanse etmiyor; küresel endüstri mimarisini şekillendiriyor."

Önümüzdeki on yıl: Sessiz ama sert rekabet

Önümüzdeki 5–10 yıllık dönemde, özellikle yapay zekâ, yeşil enerji, dijital altyapı ve biyoteknoloji alanlarında ulusal varlık fonlarının özel sektör yatırımlarının daha da hızlanması bekleniyor. Bu tablo, özel sektör için tarihsel bir fırsat anlamına geliyor.

"Doğru hizalanmış bir proje ile egemen sermaye buluştuğunda sadece kapılar açılmaz;girişimcilik kuralları yeniden yazılır."

Ayçiçek, ulusal varlık fonlarıyla çalışmak isteyen şirketlerin artık "sermaye arayan" değil; stratejik ortaklığa hazır, küresel düşünen aktörler olarak konumlanması gerektiğini vurguluyor.

Sertan Ayçiçek, ulusal varlık fonlarıyla stratejik ortaklık, eş-yatırım yapıları veya uzun vadeli egemen sermaye erişimi hedefleyen özel şirketlerin; SWF ekosisteminde konumlanma, stratejik uyum ve erişim yollarını değerlendirmeküzere kendisiyle temas kurabileceğini ifade ediyor.

Ayçiçek, Londra merkezli IKAR Holdings'in CEO'su olarak görev yapmaktadır. Sovereign Wealth Funds (SWF) Konseyi üyesi olmasının tanı sıra, Uluslararası Rekabet Akademisi Yönetim Kurulu üyesi ve Cenevre'deki İsviçre Liderlik Akademisi'nin Başkan Yardımcısıdır.

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulusal Varlık Fonları Konseyi Üyesi Sertan Ayçiçek: Parayı gelmesi için ikna edemezsiniz; ama siz paranın olduğu yere gidebilirsiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı
Sadettin Saran’dan Galatasaray maçı için itiraf Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf
Dağda mahsur kaldılar İmdatlarına ekipler yetişti Dağda mahsur kaldılar! İmdatlarına ekipler yetişti
Arda Güler İspanya’yı salladı Arda Güler İspanya'yı salladı
1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu Bir kent buranın sahibini arıyor 1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent buranın sahibini arıyor
Pasta şefi hamur yoğurma makinesinde can verdi Pasta şefi hamur yoğurma makinesinde can verdi
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
Başkentte kazanan çıkmadı Başkentte kazanan çıkmadı
Şara’dan aşiretlere toplumsal barış için itidal çağrısı Şara'dan aşiretlere toplumsal barış için itidal çağrısı
Trabzonsporlular üzülecek Muçi’den kötü haber Trabzonsporlular üzülecek! Muçi'den kötü haber
Ateşkes anlaşmasında PKK detayı Suriye dışına çıkacaklar Ateşkes anlaşmasında PKK detayı! Suriye dışına çıkacaklar
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama... Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
15:04
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
14:51
7 maçta şov yaptı İşte Fenerbahçe’nin yeni Skriniar’ı
7 maçta şov yaptı! İşte Fenerbahçe'nin yeni Skriniar'ı
14:29
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
14:11
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü
Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:17
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:35
Esra Ezmeci’ye hapis cezası iddiası Ünlü sunucudan ilk açıklama geldi
Esra Ezmeci'ye hapis cezası iddiası! Ünlü sunucudan ilk açıklama geldi
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:35
Tapuda yeni dönem 1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
Tapuda yeni dönem! 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:29:56. #7.11#
SON DAKİKA: Ulusal Varlık Fonları Konseyi Üyesi Sertan Ayçiçek: Parayı gelmesi için ikna edemezsiniz; ama siz paranın olduğu yere gidebilirsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.