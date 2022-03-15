Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM kapılarını açtı - Son Dakika

Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM), Fransa'nın Cannes şehrinde 2 yıl aradan sonra kapılarını bugün açtı.

Fuarın Türkiye temsilcisi Alkaş'tan yapılan açıklamaya göre, Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'nin açılış konuşmasıyla başlayan MIPIM 2022 Fuarı, bu yıl "Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Fuar kapsamında, alanında uzman 480 kişi konuşmacı olarak katılacak. 3 bin 800 firmanın stant kurduğu MIPIM, 100 ülkeden 25 bin sektör profesyoneli, 6 binden fazla yatırımcıyı ve 4 binden fazla üst düzey yöneticiyi buluşturuyor.

Fuardaki etkinlik ve panellerde ofis, proptech, önce konut, sürdürülebilirlik ve ESG, vatandaşlar için şehirler, değer üreten varlıklar konularının önemi ve atılması gereken adımlar gibi konular ele alınıyor.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) önderliğinde fuarda İstanbul Çadırı kuruldu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Emlak Konut, DAP Yapı, Galataport, Istanbul Finans Merkezi, Istanbul Havalimanı (IGA), Kalyon Grup, Kuzey Marmara Otoyolu, Kuzu Grup, Halk GYO, Servotel, Tahincioğlu, Tersane Istanbul, TUM ve YTÜ Yıldız Teknopark çadır içerisindeki yerlerini aldı.

Bayraktar Holding, Çelen Grup, Esas Gayrimenkul, Folkart, GAD, İş GYO, Lal Değerleme, Mülkiyet firmaları da fuara katılım gösteriyor.

Öte yandan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi temsilcileri de fuarın katılımcıları arasında bulunuyor.