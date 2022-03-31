Uluslararası kripto para işlem platformunda üst düzey atama - Son Dakika
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Uluslararası kripto para işlem platformunda üst düzey atama

31.03.2022 09:01
Uluslararası kripto para işlem platformunda üst düzey atama

Kripto para işlem platformu Bybit'in üst düzey yönetim kadrosuna Türkiye piyasasından sorumlu genel müdür olarak Alphan Göğüş atandı.

Kripto para işlem platformu Bybit'in üst düzey yönetim kadrosuna Türkiye piyasasından sorumlu genel müdür olarak Alphan Göğüş atandı.

Alphan Göğüş, "Türkiye, blok zinciri ve kripto para alanında stratejik bir piyasa olarak hızla gelişiyor. Yerel topluluklar yalnızca popüler coinleri değil aynı zamanda NFT'ler, fan tokenler ve metaverse etrafında şekillenen oyunlar gibi diğer konseptleri de benimsemiş durumda" dedi.

Alphan Göğüş, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bybit'in 2021 yılında elde ettiği ciddi düzeydeki büyümenin önemli faktörlerinden biri de Türkiye piyasasında sahip olduğu ve her geçen gün artan piyasa payı. Tam da böyle heyecan verici bir zamanda Bybit'e katılmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye'deki kullanıcılarımız kriptoya aşina. Kullanıcılarımızın talep ettikleri tek şey ise piyasadaki en iyi hizmetlere ve alanında en iyi müşteri destek hizmetlerine ulaşmak. Bybit ekibi de zaten bunu sağlamayı görev edinmiş durumda. Benim görevim ise kripto para alanında edindiğim yöneticilik deneyimimden faydalanarak, Türkiye'deki kullanıcılarımız için en iyi hizmeti sunacak harika ve örnek bir ekip kurmak."

Bybit'in kurucu ortağı ve CEO'su Ben Zhou ise "Dünyanın her yerindeki yerel kullanıcılarımıza eşi benzeri olmayan bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Dünya çapında ilerleme ve büyüme planımızın bir parçası olarak, Alphan Bey'in sahip olduğu vizyon ve yöneticilik deneyimi sayesinde Bybit'in sunduğu üst düzey, yenilikçi ve güvenilir kripto deneyimini Türkiye'deki kullanıcılarımızla eksiksiz bir şekilde buluşturuyor olacağız" ifadelerini kullandı.

ALPHAN GÖĞÜŞ KİMDİR?

Alphan Göğüş, Bybit'e katılmadan önce 2019 yılında Huobi Türkiye'de Genel Müdür olarak çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra Huobi Global'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan sorumlu Genel Müdür görevini yürütmeye başladı. Huobi'de yöneticilik yaptığı zamanlarda kripto para ile ilgili faaliyetlerin, bu bahsedilen piyasalarda geliştirilmesi ve yayılması açısından çok etkileyici sonuçlar elde etti. Bu başarıların merkezinde on yılı aşkın bir süredir diğer kripto platformlarında ve startup'larda edindiği güçlü yöneticilik deneyimleri yatmakta. Alphan Göğüş, Türkiye piyasasında gösterdiği kararlı ve azimli performansı ile blok zinciri ve dijital varlıklar alanındaki kayda değer uzmanlığını ve finansın geleceğine yönelik vizyonunu Bybit'e getirerek Türkiye'deki faaliyetlerimizi üst düzeye çıkaracak.


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Kaynak: DHA

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