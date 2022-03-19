Uluslararası Makine Fuarı'nda "zabıtaların teftiş girişimi" tepki topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Makine Fuarı'nda "zabıtaların teftiş girişimi" tepki topladı

19.03.2022 14:35
Uluslararası Makine Fuarı'nda "zabıtaların teftiş girişimi" tepki topladı

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Makine Fuarı'nda "zabıtaların teftiş girişimi" tepki topladı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Makine Fuarı'nda "zabıtaların teftiş girişimi" tepki topladı.

Bakırköy Belediyesi zabıtalarının, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ne (İDTM) bağlı İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Makine Fuarı'nda, firmaların levha boylarını ölçümü, tabela vergisi için teftiş yapmak istemesi nedeniyle gerginlik meydana geldi.

Fuarın organizatör firması Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, fuara zabıtaların baskın gerçekleştirdiğini öne sürerek, "Sadece bizi değil, bütün ülkeyi utandırıyorsunuz, yapmayın. Yerli ve yabancı katılımcılarla karşı karşıya gelmenizin nedeni Türkiye'de değil, dünyada böyle bir uygulamanın olmaması." ifadelerini kullandı.

"Yabancı ziyaretçileri rencide eden, rahatsız eden bu yaklaşımı en şiddetle kınıyoruz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ihracatını savaş şartlarına rağmen geliştirmeye çalıştığı bu dönemde, yabancıları bin bir güçlükle fuarlarımıza getirdiğimiz dönemde özellikle yabancı ziyaretçileri rencide eden, rahatsız eden bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın hiçbir ülkesinde fuar merkezlerine bu şekilde üniformalı ekiplerle adeta baskın yapılmasının düşünülemeyeceğini belirten Avdagiç, "Ne Türkiye'de ne dünyada da böyle bir uygulama bugüne kadar yaşanmamıştır. Bu tutumu şiddetle kınıyoruz, önlemek için tüm gayreti göstereceğimizi duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Yabancı ziyaretçiler: "Bu tür bir uygulamayla ilk defa karşılaştık"

Fuara katılan yerli firma sahiplerinden birisi "Burası semt pazarı değil, yüzlerce ziyaretçinin bulunduğu uluslararası bir fuar alanı." diyerek tepkisini gösterdi.

Türkiye'ye ticaret için gelen yabancı alıcılar ise olanları şaşkınlıkla izledi.

Fuara katılan yabancı ziyaretçiler, bu tür bir uygulamayla ilk defa karşılaştıklarını belirterek, "Muhtemelen bir fuarda olabilecek en kötü şey bu olsa gerek, çünkü burada iş yapılıyor. Burada asılı olan tabelaların vergisi için gelmelerine şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Bu arada, söz konusu gerginlik nedeniyle fuarın resmi açılışı da yapılamadı.

Uluslararası Makine Fuarı'nda zabıtaların teftiş girişimi tepki topladı
Uluslararası Makine Fuarı'nda zabıtaların teftiş girişimi tepki topladı

YORUMLAR
500
Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı başladı Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı başladı

İstanbul, Türkiye, Nobel, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Makine Fuarı'nda 'zabıtaların teftiş girişimi' tepki topladı - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Ali Koç'un "Sen kimsin" dediği kızın kimliği ortaya çıktı: Ferdi'nin kız arkadaşıymış
14:45 Karabük'te arkadaşıyla intihar eden öğrenci yıllarca beklenmiş: Uzun bir tüp bebek tedavisiyle doğmuş
14:41 Kiev'in eski bir şampiyon boksör olan belediye başkanı: Canımı vermeye hazırım
14:28 İYİ Partili Ağıralioğlu, Bakan Nebati'yi işaret ederek Cumhurbaşkanı'na seslendi: Lütfen görevden alın!
14:24 "Uzman çavuş saldırdı" demişti: İşte gerçekte ne yaşandığını ortaya koyan görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki oluştu
14:04 Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 14:57:06. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Makine Fuarı'nda "zabıtaların teftiş girişimi" tepki topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement