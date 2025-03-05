Yeni küresel kriz uyarısı geldi!

Ekonomi

İstanbul trafiğinde skandal görüntü! Arkadaki sürücü her şeyi kaydetti

2025\'te Avrupa\'daki en iyi rotalar belli oldu! Türkiye de listede

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan gelen ürünlere karşı tarife uygulama kararı dünya çapında derin endişeye neden oluyor. Bu endişeleri bu kez Uluslararası Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Andrew Wilson dile getirdi.

Amerikan medyasına demeç veren Wilson, ABD'nin ticaret savaşlarını tırmandırması nedeniyle küresel ekonominin zarar verici bir durgunlukla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

1930'LARIN TİCARET SAVAŞI UYARISI

Wilson, "Derin endişemiz, bu tarifenin bizi 1930'ların ticaret savaşı bölgesine sokan aşağı yönlü bir sarmalın başlangıcı olabileceğidir" dedi. Yaşanabilecek krizin ağırlığının "ABD yönetiminin tarifelerin faydasını yeniden düşünmeye istekli olup olmadığına" bağlı olduğunu belirtti. "Bu bizi önümüzdeki aylarda küresel ekonomiyi gölgeleyecek oldukça istikrarsız bir konuma sokuyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika'dan gelen ürünlere karşı tarifeler getirildiğini söyledi. Ayrıca Çin'den yapılan ithalat vergilerini %20'ye çıkaran yürütme emrini de imzaladı.