Uluslararası WIN Eurasia 2022 Fuarı İFM'de açıldı

Hannover Fairs Turkey'in düzenlediği, imalat endüstrisindeki üretici ve sektör profesyonellerini bir araya getiren ve satın almacılar için ideal bir ortam oluşturan WIN Eurasia Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) kapılarını açtı.

Fuar kapsamında oluşturulan 5G Arena'da, endüstriyel alanda 5G teknolojisi kullanımının Türkiye'de bir fuarda ilk kez tanıtılacağı WIN Eurasia; Endüstri 4.0, Dijital Fabrikalar, Proses ve Robot Otomasyonu gibi özel alanları ile de geleceğe yön veren teknolojilerin sergilendiği bir platform olarak öne çıkıyor.

Geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm bileşenlerin yanı sıra metal işlemeden otomasyon teknolojilerine, elektrik ve elektronik ekipmanlardan iç lojistiğe kadar 360 derece imalat sanayii ürün gruplarının yakından inceleme fırsatının sunulacağı WIN Eurasia Fuarı, 11 Haziran'a kadar devam edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, küreselleşmeyle birlikte küresel tedarik zincirlerinin sınır tanımadığı, farklı pazarların yakınlaştığı bir çağ yaşandığını belirterek, pandemi sonrasında küresel tedarik zincirlerine yeni bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Kacır, bugün piyasanın ihtiyacına cevap veren ürünleri uygun maliyetle sunmanın tek başına başarının anahtarı olmadığını belirterek, "Ürünü potansiyel alıcılarla buluşturabilmek ve iş bağlantılarını güçlendirmenin başarıya giden yolda kilit taşları olduğu şüphe götürmez bir gerçek." diye konuştu.

Dört günlük fuar boyunca imalat sanayisinin, dijital dönüşüm, akıllı üretim ve 5G alanındaki sorularına ve sorunlarına cevap bulma fırsatı elde edeceğini dile getiren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmalat sanayisi son nesil teknolojileri deneyimleyerek kendilerince en uygun çözümleri tespit edecek. Yüksek katma değerli ürün ve hizmet üreten tedarikçilerimiz ise hem iç pazarda hem dış pazardan müşterilerine tek noktadan erişim imkanına sahip olacak. Bu yıl 'Endüstriyel Dönüşüm' temasıyla düzenlenen fuarın 'Milli Teknoloji Güçlü Sanayi' vizyonumuzu paylaşan katma değerli ihracatı destekleyen, imalat sanayimiz ve teknoloji ekosistemimize değer katan bir etkinlik olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de 2020 yılında salgının başlamasıyla her alanda bir duraksama yaşandığını belirterek, duraksamaya giren yatırımların içerisinde büyük oranda makineler olmasına rağmen makine sektörünün oldukça iyi bir performans sergileyerek yoluna devam edebildiğini anımsattı.

Büyükdede, "Son yıllarda dünyada gerçekleşen ticaret savaşları, korumacılık eğilimleri ve fiyatlar üzerinde baskılara rağmen Türk makine sektörünün gösterdiği iyi performansın 2022 yılında da artarak devam edeceğine inanıyorum. Özellikle orta ve yüksek teknoloji üretim yapan sektörlerin mekanik üretimden dolayı değil 10-12 ay teslim süresi verilen elektronik ekipmanlardan dolayı pazar kaybetmelerini sağlayacak tedbirleri şimdiden almamız gerekiyor." dedi.

"Makine sektörü, istikrarlı büyümenin ve güçlü ekonomiye sahip olmanın anahtarı"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise makine sektörünün, gelişmenin ve değişmenin istikametini belirlediğini ifade ederek, sektörün istikrarlı büyümenin ve güçlü ekonomiye sahip olmanın anahtarı olduğunu aktardı.

Uzmanların bir ülkenin ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmak istediklerinde ilk önce makine sektörüne baktıklarını belirten Avdagiç, "Bu sektörle birlikte hareket eden elektrik-elektronik ve BİT alanındaki teknolojik gelişmeleri inceler. Çünkü sektör, teknoloji üretimini zorunlu kılar. Sanayi Devrimi'nden bu yana hiç değişmeyen bu gerçek, günümüzde de geçerlidir." diye konuştu.

Avdagiç, geniş anlamda sanayi sektörünün yüksek katma değere sahip olduğuna işaret ederek, "Nitelikli işgücüne ihtiyaç duyduğu için nitelikli istihdamı artırır. Hepsinden önemlisi dışa bağımlılığı azaltarak, dış ticaret açığını düşürür. O halde uzaydan gıdaya, otomotivden gemi inşasına kadar her alandaki gelişme, makine ve bağlı sektörlerdeki gelişmelere tabidir." ifadelerini kullandı.

Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay da Deutsche Messe'nin iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik alışverişi yoğunlaştırmak amacıyla Türkiye ve Almanya'da platformlar oluşturduğunu belirtti.

Hem Hannover'de hem de dünyanın dört bir yanındaki fuarlarda Türk şirketlerine yeni ülkelere ihracat yapabilmeleri ve yeni iş alanları keşfedebilmeleri için güzel imkanlar sunduklarını aktaran Onay, "Türkiye, Avrupa Birliği için çok önemli bir partner olmakla birlikte bir köprü fonksiyonu da görmektedir. Orta Doğu'yu aşan, Orta Asya'ya açılan çok önemli bir köprü fonksiyonu görmektedir." açıklamasında bulundu.

"Endüstriyel kullanıma sunulması planlanan 5G teknolojisi Türkiye'de ilk kez bir fuarda tanıtılacak"

Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Annika Klar da WIN Eurasia Fuarı'nın sektörlerin önünü açacağını belirterek, vizyoner bakış açıları, insan ve makine iş birliği, yaratıcılık ve girişimcilik temel ruhuna uygun gelişmeleri fuarda buluşturduklarını söyledi.

Klar, WIN Eurasia 2022 için bir başka önemli konunun ise endüstriyel kullanıma sunulması planlanan 5G teknolojisinin Türkiye'de ilk kez bir fuarda tanıtılacak olması olduğuna işaret ederek, "5G Arena adını verdiğimiz alanda bu teknolojinin faydalarını görme şansına ulaşacağız." dedi.

Deutsche Messe'nin 75 yıllık tecrübesiyle çeşitlilik, güncellik, pazar bilgisi, müşteri odaklılık ve birinci sınıf hizmet açısından öne çıktığını aktaran Klar, Deutsche Messe'nin çok sayıda küçük işletmenin dünya pazarında lider olmasına yardımcı olurken aynı zamanda daha fazla genişleme yolunda büyük ölçekli işletmeleri de destekleyerek katılımcılarına dünya çapında yeni müşteriler kazandırma potansiyeli sunduğunun altını çizdi.

Makina İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı Adnan Dalgakıran da makinecilerin konfor alanını seven insanlar olmadığını belirterek, makinecilerin arzu ettikleri şeyin Türkiye'nin daha zengin, daha müreffeh ülkelerin içerisinde yer alması olduğunu söyledi.

Üretim araçlarını üretmeden zenginleşmiş ülkenin pek olmadığını kaydeden Dalgakıran, makine sektörünün bir lokomotif sektör olduğunu, bütün sektörlerin rekabet gücünü artırdığına işaret etti.