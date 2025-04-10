Umut Uyar: İnsanların Paralarını Piyasadan Çekmesinin Sebebi Belirsizlik - Son Dakika
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Ekonomi

Umut Uyar: İnsanların Paralarını Piyasadan Çekmesinin Sebebi Belirsizlik

Umut Uyar: İnsanların Paralarını Piyasadan Çekmesinin Sebebi Belirsizlik

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Uyar, Abdurrahman Yazıcı'nın sunduğu programa Haberler.com stüdyosunda konuk oldu. Uyar, "İnsanların paralarını piyasadan çekerek nakte dönmesinin sebebi belirsizlik" dedi. Ayrıca, bireysel yatırımcılara önerilerde bulunarak şirketlerin finansal tablolarının önemine dikkat çekti.

10.04.2025 13:47
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Doç. Dr. Umut Uyar, Haberler.com'da ekonomi gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Parasal sistemden bireysel yatırım stratejilerine kadar geniş bir yelpazede konuşan Uyar, Türkiye'deki yatırımcı profilini ve finansal okuryazarlığın durumunu da ele aldı.

"İNSANLARIN PARASINI ÇEKMESİNİN SEBEBİ BELİRSİZLİK"

Para piyasalarının, bankalar, kurumlar ve şahıslar arasında dönen bir sistem olduğunu ifade eden Umut Uyar, piyasadaki en büyük kırılganlığın belirsizlikten kaynaklandığını söyledi. "İnsanların paralarını piyasadan çekerek nakte dönmesinin sebebi belirsizlik" diyen Uyar, Çin ve Avrupa Birliği gibi büyük aktörlerin tutumlarının belirleyici olacağını belirtti.

"YATIRIMCILAR, ŞİRKETLERİN RAPORLARINA BAKMALI"

Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Uyar, "Hisse senedini satın alacağınız bir şirketin finansal raporlarını incelemeniz gerekiyor. Bu şirket nereden gelmiş, nereye gidiyor, nelerle haşır neşir oluyor, ne gibi planları var?" ifadelerini kullandı. Borsa İstanbul'dan para kazanmanın yolunun temettü ve sermaye kazancı olduğunu söyleyen Uyar, yatırımcının kendi getiri beklentisi ile yatırım ufkunu netleştirmesi gerektiğini vurguladı.

"FİNANSAL YAZILIM YATIRIMLARI DESTEKLENMELİ"

Finansal teknolojilerle ilgili de değerlendirme yapan Umut Uyar, bu alandaki gelişimin yazılımla doğrudan ilişkili olduğunu dile getirdi. Finansal yazılım geliştiren şirketlerin desteklenmesi gerektiğini belirten Uyar, küresel piyasaların birbirine ticari, sermaye ve psikolojik olarak bağlı olduğunu ifade etti. Uyar, Borsa İstanbul'un volatil bir piyasa olduğunu ve yatırımcı sayısının düşüklüğünün dalgalanmalara etkisi olduğunu da sözlerine ekledi.

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Pamukkale Üniversitesi, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Umut Uyar: İnsanların Paralarını Piyasadan Çekmesinin Sebebi Belirsizlik - Son Dakika

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