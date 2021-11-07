UNICERA'ya rekor ziyaretçi

Seramik ve yapı sektörünü bir araya getiren UNICERA İstanbul-Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, rekor katılımcıyı ağırladı.

Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) ve Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) tarafından KOSGEB desteğiyle organize edilen UNICERA İstanbul-Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı sona erdi. TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yıldırım, 130 ülkeden yerli ve yabancı ziyaretçilerin sayısının 100 binlere ulaştığını, UNICERA 2021'in kısa zamanda Avrupa'nın en büyük ihtisas fuarı olarak birinci sıraya yükseleceğini belirtti. Yıldırım, "UNICERA 2021 Fuarı'na dolu dolu hazırlandık ve neticesinde fuarımız büyük bir ilgi gördü. Beklentimizin de üzerinde bir katılımcı sayısıyla karşılaştık. Sektörümüzün ve fuarımızın uluslararası arenada gördüğü ilgiden son derece memnunuz. Katılımcılarımız da çok önemli iş birliklerine imza attılar, ihracat kanalına bu denli bir katkı sağlayabildiğimiz için mutluyuz" dedi.

"UNICERA birinci sıraya yükselecek"

Yıldırım, Avrupa'nın ikinci en büyük seramik üreticisi olduklarının altını çizerek, "Üretimde ikinci sıradayız, fuarımız ise Avrupa'nın ikinci büyük ihtisas fuarı olarak kabul ediliyor. Bu sene gösterdiğimiz başarıyı önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi başarabilirsek birinci sıraya yükselebileceğimize inancım tam. Fuarımız süresince bizleri yalnız bırakmayan devlet yetkililerimize ve gücümüze güç katan katılımcılarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL