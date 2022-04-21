Nişantaşı Üniversitesi "fonksiyonel çikolata" geliştirdi - Son Dakika
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Nişantaşı Üniversitesi "fonksiyonel çikolata" geliştirdi

21.04.2022 09:09
Nişantaşı Üniversitesi "fonksiyonel çikolata" geliştirdi

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi Aynur Müdüroğlu, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Ayker Biyoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile insan vücuduna ihtiyaç duyduğu besinsel desteği dengeli bir şekilde...

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi Aynur Müdüroğlu, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Ayker Biyoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile insan vücuduna ihtiyaç duyduğu besinsel desteği dengeli bir şekilde sağlayabilecek fonksiyonel çikolata geliştirdi.

Üniversite açıklamasına göre, biberiye, zeytin yaprağı ve mor meyveler kullanılarak geliştirilen Neohealth Fonksiyonel Çikolata, diyabetten kansere ve nörodejeneratif birçok hastalığa karşı etkili olduğu bilinen antosiyaninlerle zenginleştirildi.

İçeriğiyle öne çıkan çikolatanın patent başvurusu da yapıldı. Sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek amacıyla geliştirilen Neohealth Fonksiyonel Çikolata, içeriğindeki yüksek kalitede kakao ve doğal bileşenler ile tüketicilerinin zinde kalmasına yardımcı oluyor, bağışıklığın güçlenmesine ve bilişsel yeteneklerin artmasına destek oluyor.

Şehir hayatının yoğunluğu ve iş yaşamının stresi bireyleri hızla üretilip tüketilen sağlıksız gıdalara yönlendirirken, sağlıklı beslenmeyi hedefleyen ve yenilikçi ürünler geliştirmeye yönelik projeler üreten Nişantaşı Üniversitesi daha önce de antioksidan ve vitaminlerle zenginleştirilmiş Fonksiyonel Granola geliştirmişti.

Neohealth Fonsiyonel Çikolata ile yenilikçi ve sağlıklı ürün geliştirme projelerine bir yenisini daha ekleyen Nişantaşı Üniversitesi, son yıllarda literatürde sağlık üzerine yararlarından sıkça söz edilen biberiye, zeytin yaprağı ve antosiyanin içeren mor meyveler kullandı.

"Diyabet ve kansere karşı etkili"

Eczanelerde satışına başlanan Neohealth Fonksiyonel Çikolata, Nişantaşı Üniversitesi ile Ayker Biyoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi iş birliğinde geliştirilmiş iki farklı çeşitten oluşuyor. Ürünlerden biri biberiye ve zeytin yaprağı, diğeri ise mor meyve ve sebzeler ile zenginleştirilerek geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi Aynur Müdüroğlu, sağlıklı atıştırmalıklara yönelik artan ilgiyi dikkate alarak sağlıklı beslenmeyi hedefleyen ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini amaçlayan projelerine bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

Müdüroğlu, "Biberiye ve zeytin yaprağı ile zenginleştirilmiş çikolata içerisinde bulunan rosmarinik asit, karnozol, karnosik asidi ve oleuropeinin diyabetin komplikasyonlarını iyileştirebilme, antiinflamatuar ve apoptoza karşı etkisi, antibakteriyel, antiviral, antimikrobial, antitümör, antikanser etkileri ve nörodejenerasyona karşı etkileri üzerine çok fazla çalışma bulunuyor.

Mor meyve ve sebzelerden elde edilmiş antosiyaninler ile zenginleştirilmiş çikolatada ise çeşitli kanser türlerinin, kardiyovasküler hastalıkların, nörodejeneratif hastalıkların, diyabetin ve metabolik sendromun inhibisyonunda etkili olduğu ve muhtemelen de bir dizi hücre sinyali, antiinflamatuar ve gen ekspresyonunu etkilediğine dair pek çok deneysel modelleme bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Üniversitesi fonksiyonel çikolata geliştirdi
Nişantaşı Üniversitesi fonksiyonel çikolata geliştirdi

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Nişantaşı Üniversitesi 'fonksiyonel çikolata' geliştirdi - Son Dakika


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