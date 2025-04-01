Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı

Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı

Garsonlarının giyinme tarzıyla dikkat çeken ve 40 yıldır hizmet veren ünlü Amerikan restoran zinciri Hooters of America iflas başvurusunda bulundu.

01.04.2025 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1983 yılında Florida'da kurulan Hooters of America, iflas bayrağını çekiyor. BBC'nin haberine göre, Hooters of America, kurucularının desteğiyle tüm restoranlarını bir gruba satmayı hedefliyor. Bu adımla şirketin borçlarını ödemesi bekleniyor. Şu anda 151 restoranın doğrudan sahibi olan şirket, 154 restoranını ise franchise sahiplerine devretmiş durumda.

ŞİRKET EKONOMİK ZORLUKLAR YAŞIYOR

Şirket, iflas sürecinin restoranların faaliyetlerini etkilemeyeceğini açıkladı. Klasik Amerikan bar yemekleri sunan restoranlar hizmet vermeye devam edecek. Hooters, son yıllarda artan maliyetler ve müşteri harcamalarındaki düşüş nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor.

"RESTORANLARIMIZ KALMAYA DEVAM EDECEK"

Hooters of America CEO'su Sal Melilli, şirketin mali yapısını güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını belirtti. Melilli, "Hooters restoranlarımız burada kalmaya devam edecek. Bugünkü duyuru, Hooters'ın mali temellerini güçlendirme çabalarımızda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor," dedi.

4 AYLIK BİR SÜREÇ

Hooters, Florida'nın Tampa ve Illinois'in Chicago bölgelerinde bulunan 14 popüler restoranı, mevcut franchise sahiplerine satmayı planlıyor. Bu süreç, şirketin yeniden yapılanma adımlarından biri olarak görülüyor. Şirketin kurucuları, markayı "köklerine döndürme" ve daha aile dostu hale getirme sözü verdi. Hooters, anlaşmanın değerini açıklamazken, ABD iflas mahkemesinin onayına sunulacak olan kurtarma planının dört ay içinde tamamlanması bekleniyor.

İş Dünyası, 3-sayfa, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş
Kılıçdaroğlu’na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız?
Çorum’da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası
Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu Yeni görüntü ortaya çıktı Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu? Yeni görüntü ortaya çıktı
Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı
Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı İptal edildi Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi
Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
Volkan Konak’ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

17:33 Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı İptal edildi Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi
15:55 Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
15:30 Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
14:18 Volkan Konak’ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz
12:34 Bakan Yumaklı’dan kredi müjdesi Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak Bakan Yumaklı'dan kredi müjdesi! Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak
09:36 Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
09:08 Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
09:06 Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
08:56 Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
08:36 Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı
08:10 Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu Yeni görüntü ortaya çıktı Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu? Yeni görüntü ortaya çıktı
08:03 Çorum’da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası
07:44 Kılıçdaroğlu’na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız?
07:34 Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 18:17:54. #7.12#
SON DAKİKA: Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement