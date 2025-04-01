Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı

1983 yılında Florida'da kurulan Hooters of America, iflas bayrağını çekiyor. BBC'nin haberine göre, Hooters of America, kurucularının desteğiyle tüm restoranlarını bir gruba satmayı hedefliyor. Bu adımla şirketin borçlarını ödemesi bekleniyor. Şu anda 151 restoranın doğrudan sahibi olan şirket, 154 restoranını ise franchise sahiplerine devretmiş durumda.

ŞİRKET EKONOMİK ZORLUKLAR YAŞIYOR

Şirket, iflas sürecinin restoranların faaliyetlerini etkilemeyeceğini açıkladı. Klasik Amerikan bar yemekleri sunan restoranlar hizmet vermeye devam edecek. Hooters, son yıllarda artan maliyetler ve müşteri harcamalarındaki düşüş nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor.

"RESTORANLARIMIZ KALMAYA DEVAM EDECEK"

Hooters of America CEO'su Sal Melilli, şirketin mali yapısını güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını belirtti. Melilli, "Hooters restoranlarımız burada kalmaya devam edecek. Bugünkü duyuru, Hooters'ın mali temellerini güçlendirme çabalarımızda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor," dedi.

4 AYLIK BİR SÜREÇ

Hooters, Florida'nın Tampa ve Illinois'in Chicago bölgelerinde bulunan 14 popüler restoranı, mevcut franchise sahiplerine satmayı planlıyor. Bu süreç, şirketin yeniden yapılanma adımlarından biri olarak görülüyor. Şirketin kurucuları, markayı "köklerine döndürme" ve daha aile dostu hale getirme sözü verdi. Hooters, anlaşmanın değerini açıklamazken, ABD iflas mahkemesinin onayına sunulacak olan kurtarma planının dört ay içinde tamamlanması bekleniyor.