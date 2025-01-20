Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ekonomi

BD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ons altın fiyatının 2026 yılının ikinci çeyreğinde 3.000 dolar seviyesine ulaşmasını beklediğini açıkladı.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ

Goldman Sachs, merkez bankalarının aylık altın talebi tahminini 38 tondan 41 tona yükseltti.

DİĞER BANKALARIN TAHMİNLERİ

Citi, 2025 yılı ortasında ons altın fiyatının 2.800-3.000 dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

Bank of America ise önümüzdeki 12 ay içinde ons altının 3.000 doların üzerine çıkabileceği tahmininde bulunuyor.

PİYASA DİNAMİKLERİ VE BEKLENTİLER

Altın fiyatlarındaki bu artış beklentileri, merkez bankalarının artan altın alımları ve küresel ekonomik belirsizlikler gibi faktörlere dayanıyor. Yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirmek ve enflasyona karşı korunmak amacıyla altına yönelmeye devam ediyor.