Ünlü dondurma markası külahtan para almaya başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ünlü dondurma markası külahtan para almaya başladı

Ünlü dondurma markası külahtan para almaya başladı

Türkiye'nin ünlü dondurma markası, aldığı yeni kararla tepkilerin merkezine oturdu. Meşhur Kahramanmaraş dondurmasını 81 ildeki bayilerinde satmasıyla bilinen marka boş külahtan 6.5 TL almaya başladı.

09.06.2024 12:33
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Mayıs ayında açıklanan verilerle yıllık bazda yüzde 75,45 oranıyla zirveyi gören enflasyon, çarşı pazardaki yüksek fiyatları ortaya koyarken ünlü bir dondurma markasının aldığı karar, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

ŞUBEDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLA ORTAYA ÇIKTI

Ünlü Kahramanmaraş dondurmasını franchise sistemiyle neredeyse Türkiye'nin 81 vilayetinde satan marka, külahlardan para almaya başladı. Durum, markanın bir şubesinde çekilen fotoğrafla ortaya çıktı.

"ÜZGÜNÜZ MALİYETLERDEN DOLAYI..."

Ünlü markanın bir şubesinde "Üzgünüz maliyetlerden dolayı kilo dondurma satışlarında külahlarımız ücretlidir." yazısı yer alırken yazının devamında "Boş külah 6.5 TL" ifadesi yer aldı.

Ünlü dondurma markası külahtan para almaya başladı

KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Markanın kararı hem bayilerden alışveriş yapan müşteriler tarafından hem de sosyal medya üzerinden eleştirilere konu oldu. Bazı vatandaşlar "Peçeteden de para alınsın bari." derken kimi de "Biz zaten yıllardır buraya gitmiyoruz." yorumunda bulundu.

Kahramanmaraş, Türkiye, Gündem, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü dondurma markası külahtan para almaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Ankara null: lutfen almayin batsinlar duyarli olalim LUTFEN 202 9 Yanıtla
    Mst Ydn: Ayni duyarliligi posetten de para istenirkende gosterdinizmi ? 29 42 Çengelköylü: YAKIN ZAMANDA DENİZE GİRENDEN BALIK TUTANDA CAMİYE GİDENDEN PARKTA OTURANDAN AĞAÇ DBİNDE SERİNLEYEN İNSANLARDANDA ARTIK ÜCRET TALEP EDİLİRSE HİÇ ŞAŞIRMAYIN………….. 14 6
  • D Celik: Almanlar bu onuda disziplinli bir ürün zam yaptiysa almiyor. En gec 6 ay sonra ürün Eski fiyatta 98 3 Yanıtla
    Mst Ydn: Almanlar elektrige suya benzine zam yapilinca ne yapiyor aceba? 5 20
  • özer bergin: Kilosu 800tl olan dondurmadan külah parası almayın bariiiii. 82 3 Yanıtla
    Mst Ydn: 5000 liralik alisveriste koskoca isyerleri 25 kurusu poşet parasi diye aliyor bunada sesiniz ciktimi 10 28 ali veli: Poşet çevre kirliliğini önlemek için kişiler daha az kullansın diye yapılan bişey, yoksa adam 25 kuruşu mu hesap ediyor orda? Yani çok da değil de az zeki cevaplar verin be 28 0
  • Fayton Faytoncu: Kabin bagajindan para el bagajindan para kullahtan para . Yakinda nefes almak bile para ile olacak … ki zaten öyle de ! 80 2 Yanıtla
  • Bülent Sanal: Utanın gözünüz doysun bizde almayız hadi bakalım sanki bir tek siz varsınız piyasada yemeyelim onların dondurmasını 68 1 Yanıtla
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