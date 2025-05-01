Ünlü dönerci iflasın eşiğinde! 3 ay süre verildi

Bursa'da uzun yıllardır hizmet veren Yusuf Et Çelik Döner konkordato ilan etti. Zincirin bazı şubelerinin kapanması gündemdeyken, şirketin geleceği geçici mühlet süresi sonunda netleşecek. Firma bu süre içerisinde ekonomik darboğazdan çıkıp iflası önlemeye çalışacak.

MALLARIN DEVRİ YASAKLANDI

Geçici mühlet kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, şirketin ve ortaklarının adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz malların devri yasaklandı. Aynı zamanda şirket, mahkeme izni olmadan rehin veremeyecek, kefil olamayacak, ekipman devri ya da bağış gibi işlemler gerçekleştiremeyecek.

YENİ İCRA TAKİBİ BAŞLATILMAYACAK

Ayrıca İcra ve İflas Kanunu uyarınca alınan karar gereği, şirkete yönelik haciz, icra ve muhafaza işlemleri de askıya alındı. 6183 sayılı Kamu Alacakları Kanunu kapsamındaki takipler de geçici olarak durduruldu. Bu süreçte yeni bir icra takibi başlatılması mümkün olmayacak.

ALACAKLILAR 7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDEBİLECEK

Şirketten alacağı olan kişi ve kurumlara da hukuki hak tanındı. İlgili kişiler, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçeyle başvurarak konkordato talebine itiraz edebilecek. Ancak bu itirazların geçerli sayılabilmesi için, konkordato şartlarının oluşmadığını gösteren somut belgelerle desteklenmesi gerekecek.

KONKORDATO NEDİR?

Dilimize İtalyanca'dan geçen konkordato, iflas durumunda olan şirketlerin, borçlarını belli bir oranda ve vadede ödemesine ilişkin alacaklıları ile yaptığı ve mahkeme tarafından onaylanan bir anlaşma. Başka bir ifadeyle şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması için başvurdukları hukuki bir yöntem. Konkordato mühleti boyunca faiz işlemez, ancak iflas erteleme de faiz işlemeye devam eder.