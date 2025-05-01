Ünlü dönerci iflasın eşiğinde! 3 ay süre verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Ünlü dönerci iflasın eşiğinde! 3 ay süre verildi

Ünlü dönerci iflasın eşiğinde! 3 ay süre verildi

Bursa'nın köklü markalarından biri olan Yusuf Et Çelik Döner, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme tarafından başvurusu kabul edilen ünlü döner zinciri, 18 Nisan 2025 itibarıyla 3 aylık geçici mühlet sürecine girdi.

01.05.2025 15:16
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Bursa'da uzun yıllardır hizmet veren Yusuf Et Çelik Döner konkordato ilan etti. Zincirin bazı şubelerinin kapanması gündemdeyken, şirketin geleceği geçici mühlet süresi sonunda netleşecek. Firma bu süre içerisinde ekonomik darboğazdan çıkıp iflası önlemeye çalışacak.

MALLARIN DEVRİ YASAKLANDI

Geçici mühlet kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, şirketin ve ortaklarının adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz malların devri yasaklandı. Aynı zamanda şirket, mahkeme izni olmadan rehin veremeyecek, kefil olamayacak, ekipman devri ya da bağış gibi işlemler gerçekleştiremeyecek.

YENİ İCRA TAKİBİ BAŞLATILMAYACAK

Ayrıca İcra ve İflas Kanunu uyarınca alınan karar gereği, şirkete yönelik haciz, icra ve muhafaza işlemleri de askıya alındı. 6183 sayılı Kamu Alacakları Kanunu kapsamındaki takipler de geçici olarak durduruldu. Bu süreçte yeni bir icra takibi başlatılması mümkün olmayacak.

ALACAKLILAR 7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDEBİLECEK

Şirketten alacağı olan kişi ve kurumlara da hukuki hak tanındı. İlgili kişiler, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçeyle başvurarak konkordato talebine itiraz edebilecek. Ancak bu itirazların geçerli sayılabilmesi için, konkordato şartlarının oluşmadığını gösteren somut belgelerle desteklenmesi gerekecek.

KONKORDATO NEDİR?

Dilimize İtalyanca'dan geçen konkordato, iflas durumunda olan şirketlerin, borçlarını belli bir oranda ve vadede ödemesine ilişkin alacaklıları ile yaptığı ve mahkeme tarafından onaylanan bir anlaşma. Başka bir ifadeyle şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması için başvurdukları hukuki bir yöntem. Konkordato mühleti boyunca faiz işlemez, ancak iflas erteleme de faiz işlemeye devam eder.

Yerel Haberler, Ekonomi, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü dönerci iflasın eşiğinde! 3 ay süre verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • İrfan Can:
    50 gram eti 300 liraya verirseniz batarsınız haktır size bu 107 2 Yanıtla
    Coronaci :
    Bu sacma yorum icin cok dusundunmu.?? 0 0
  • caghanunver:
    millette para yokki gidip döner yesin.. 63 20 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    yarım ekmek arası et dönere yüzde 20 indirimli 242 TL isterseniz tabiki iflas edersiniz insanları salak yerine koymayın çok uyanıksınız ya..hey yavrum hey. 55 1 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    AKP nin ülkeyi getirdiği durum kimse ayakta kalamıyor. 21 20 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    firmalar tek tek batıyor iflas bayrağını çekiyor 25 9 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    her aya boyle bir haber.. yerli ve milli ... acaba neden.. 26 6 Yanıtla
  • Mustafa Gecegiden:
    Bin lira kırası olan ev 5 sene once şimdi ne olduda 20 bin oldu tayipmi dedi herkez batıcak az kaldı fırsarçı uşkagıtçı milletiz biz 14 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Çok iyi olmuş ! 9 5 Yanıtla
  • Murat gelmez:
    Manasız bir şekilde büyümeyeceksin arkadaş küçücük bir dükkanım olsaydı da keşke adını böyle skandallara karışmasaydı biraz da gözümü doyuracaksın maymuna dönmeyeceksin insan olarak yaşayacaksın önce gözünü doyurmayı bileceksin 10 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    amerıkada döner 3 tl 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ünlü dönerci iflasın eşiğinde! 3 ay süre verildi - Son Dakika
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