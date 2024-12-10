Havacılık devi yüzlerce çalışanını işten çıkaracak

Ekonomi

Özdağ\'dan "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'den Washington eyaletinin İstihdam Güvenliği Departmanına yapılan bildirime göre, Boeing gelecek yıl şubat ayı itibarıyla 396 çalışanını işten çıkaracak.

Boeing, eylül ayında fabrika işçilerinin greve başlamasının ardından maliyetleri azaltmak için işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler planladığını duyurmuştu.

Şirket, ekim ayında iş gücünü yüzde 10 azaltmayı planladığını açıklamıştı. ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkileneceği kaydedilmişti.

Son olarak kasım ayında yapılan bir bildirimde Boeing'in aralık ayında 2 bini aşkın çalışanını işten çıkaracağı belirtilmişti.