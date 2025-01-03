Ünlü kahve zinciri de yeni yılda zam furyasına ayak uydurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Ünlü kahve zinciri de yeni yılda zam furyasına ayak uydurdu

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İsrail'e verdiği destek nedeniyle uzun süredir boykot edilen ve Türkiye'de de yüzlerce şubesi bulunan kahve zinciri zam furyasına ayak uydurdu. Dünyaca ünlü markanın en uygun fiyatlı küçük boy filtre kahvenin fiyatı 115 TL'ye yükseldi.

03.01.2025 14:32
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Soykırımcı İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen dünyaca ünlü kahve zinciri de ürünlerinde zamma gitti.

EN UCUZ ÜRÜNÜ 115 TL

Türkiye'de de yüzlerce şubesi bulunan kahve zincirinde en uygun fiyatlı küçük boy filtre kahvenin fiyatı 115 TL'ye yükseldi.

BOYKOT NEDENİYLE FİNANSAL SORUNLAR YAŞIYOR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan markanın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti.

KÜRESEL SATIŞLAR 4 YIL SONRA İLK KEZ DÜŞTÜ

ABD'li kahve zincirinin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti. Nisan-haziran döneminde ise şirketin geliri yüzde 0,6 azalmış, küresel satışları yüzde 3 gerilemişti.

Ünlü kahve zinciri de yeni yılda zam furyasına ayak uydurdu

Türkiye, Ekonomi, İsrail, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü kahve zinciri de yeni yılda zam furyasına ayak uydurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 19815530:
    aynen devam kapansın gitsin 13 2 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Aptal olmayın, almayın, kendileri içsin. 12 2 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    haberin başlığına bak. İsrail’e verdiği destek sebebiyle diye başlık atmış. asıl trol bu haber sitesinin kendisi. biraz da Filistin’e gönderilen gemilerden bahsetseydiniz. 2 3 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    cemil moroğlu Devlet İsrail ile ticaretimizi kestik dedi peki sizi inandırmak için ne yapması lazım amuda mı kalkması lazım İsrail’le ticaret falan yok sadece Filistin’e giden yardımlar İsrail üzerinden geçiyor 2 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    itraip 1 0 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    kaç para olursa olsun bizim insanımız o bardağı elinde gezdirip hava atmak içinde olsa alır 0 0 Yanıtla
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