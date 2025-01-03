Soykırımcı İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen dünyaca ünlü kahve zinciri de ürünlerinde zamma gitti.
Türkiye'de de yüzlerce şubesi bulunan kahve zincirinde en uygun fiyatlı küçük boy filtre kahvenin fiyatı 115 TL'ye yükseldi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan markanın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti.
ABD'li kahve zincirinin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti. Nisan-haziran döneminde ise şirketin geliri yüzde 0,6 azalmış, küresel satışları yüzde 3 gerilemişti.
Son Dakika › Ekonomi › Ünlü kahve zinciri de yeni yılda zam furyasına ayak uydurdu - Son Dakika
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