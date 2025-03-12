Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın

Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın

Gıdada taklit yapan firmaları kamuoyuyla paylaşan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son yayınlanan listesinde, ünlü marka Yörükoğlu Peynir de yer aldı. Yörükoğlu'nun ısıl işlem görmüş dana sucuk ürününde de kanatlı eti tespit edildi.

12.03.2025 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve etiket yapan firmalar kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucunda güncellenen taklit ve tağşiş listesine 27 firmanın hileli ürünü daha eklendi. İşte güncel taklit ve tağşiş listesi...

Bakanlığın son olarak yayınladığı hileli ürünler arasında peynir, piliç sucuk, tereyağı, kasap köfte, çiçek balı ve kangal sucuk gibi ürünler yer alıyor.

Manisa'da üç firmaya ait çiçek balı üreticisinde taklit ve taşiş tespit edildi.

9 firmaya ait zeytinyağı üreticilerinde ise zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı belirlendi.

Afyon sucukları markasının etiketsiz sucuk (dana eti) ürününde, kanatlı eti tespit edildi.

Ayrıca, Yörükoğlu Peynir markasının ısıl işlem görmüş dana sucuk ürününde de kanatlı eti tespit edildiği açıklandı.

Bakanlığın listesine salam ve sucuk da girdi. Listeye giren sucuklardan kanatlı et, mekanik ayrılmış et tespit edildi.

Keçi peynirinde keçi sütü yok

Balıkesir'de bulunan Hüseyin Gediz Gıda ve Sanayisine ait olan Hüseyin Gediz markalı "Olgunlaştırılmış Tam Yağlı koyun, keçi ve inek sütlerinden beyaz peynir" ürünü oldu.

Markanın ürününde 'Keçi sütü' bulunduğu iddia edilirken Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde üründe keçi sütü ve koyun sütünün tespit edilemediği ifade edildi.

Gıda sahtekarlığı ifşa ediliyor

Bakanlığın internet sitesinde 'ürün grubuna' göre de arama yapılıyor.

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek açıklanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor’da korku dolu anlar Çılgın Sedat bayıldı Survivor'da korku dolu anlar! Çılgın Sedat bayıldı
Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti
Karaman’da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı Karaman'da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı
Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı Dürbünlü silahlar da var Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı! Dürbünlü silahlar da var
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho’ya olay sözler Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya olay sözler
Tam 18 milyar dolar çöp oldu Dünya bu projeyi konuşuyor Tam 18 milyar dolar çöp oldu! Dünya bu projeyi konuşuyor
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
Ukrayna “Ateşkese varım“ dedi, Rusya’dan beklenen yanıt geldi Ukrayna "Ateşkese varım" dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi
İşte Türkiye’nin vergi yüzsüzleri tek tek tespit edildiler İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri! tek tek tespit edildiler
İşletme sahibinden skandal savunma: Biz onu Suriyelilere satıyoruz İşletme sahibinden skandal savunma: Biz onu Suriyelilere satıyoruz
Dursun Özbek talimatı verdi Galatasaray’da Osimhen operasyonu başladı Dursun Özbek talimatı verdi! Galatasaray'da Osimhen operasyonu başladı
’Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek ameliyat oldu 'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ameliyat oldu
Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı
Sevgilisini asfalta çarparak öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı Sevgilisini asfalta çarparak öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
Lise öğrencisini sokak ortasında darbedip pompalı tüfekle vurdular Lise öğrencisini sokak ortasında darbedip pompalı tüfekle vurdular

18:04 Ece Gürel’in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz Ece Gürel'in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz
17:26 Eski TÜİK Başkanı Aydemir: Enflasyon doğru açıklansaydı emekli maaşı 20 bin lira olurdu Eski TÜİK Başkanı Aydemir: Enflasyon doğru açıklansaydı emekli maaşı 20 bin lira olurdu
17:20 DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu
16:30 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
14:56 Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
01:21 Savcı Maradona’nın ölüm döşeğindeki fotoğrafını gösterdi, mahkeme salonu buz kesti Savcı Maradona'nın ölüm döşeğindeki fotoğrafını gösterdi, mahkeme salonu buz kesti
01:03 MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı
23:55 Portekiz’de güvenoyu alamayan hükümet düştü Portekiz'de güvenoyu alamayan hükümet düştü
23:35 Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Galatasaray için olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Galatasaray için olay yaratacak sözler
23:33 Bahçeli ile görüşmek isteyen İmamoğlu hiç beklemediği hareketle karşılaştı Bahçeli ile görüşmek isteyen İmamoğlu hiç beklemediği hareketle karşılaştı
23:11 Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi’nden elendi Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi
22:58 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 18:58:02. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.